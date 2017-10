Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Off Cinema, to - jak podkreślają organizatorzy - festiwal, który przez ponad 20 lat swojej działalności stał się jednym z najważniejszych festiwali kina non-fiction w Polsce.

W tym roku festiwal zainauguruje pokaz filmu pt. „Bez tytułu” Michaela Glawoggera. Jak podkreśliła Martyna Nicińska z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, które organizuje festiwal, dokument zrealizowano podczas podróży reżysera Michaela Glawoggera z południa Europy aż do wschodniej Afryki. „Pod koniec swojej wędrówki w Liberii, Glawogger zmarł na malarię. Dzięki pozostawionym przez niego notatkom, pracę dokończyła jego wieloletnia montażystka Monika Willi. Na festiwalu przypomnimy także inne filmy tego austriackiego twórcy: Megamiasta, Śmierć człowieka pracy i Chwała dziwkom” – zaznaczyła Nicińska.

Jak dodała, w tym roku o festiwalowe statuetki - Złote, Srebrne i Brązowe "Zamki" powalczy 28 filmów z całego świata, wybranych spośród pół tysiąca zgłoszonych obrazów. Do konkursowej rywalizacji staną produkcje m.in. Chile, Rosji, Brazylii, Włoch, Hiszpanii, Iranu, Francji i niemal połowa z Polski. Filmy oceniać będzie jury w składzie: Jacek Petrycki (przewodniczący), Dorota Paciarelli, Andreas Voigt, Krzysztof Gierat oraz Emi Buchwald.

„Kiedy idę do kina to oczywiście chcę obejrzeć filmy, które mnie dotykają, które poruszają. Dla mnie kino to przede wszystkim uczucia, emocje, i marzenia – i tego właśnie poszukuję w kinie, tego, co autorzy chcieli widzom przekazać. Kiedy patrzę na filmy, nie oglądam ich pod kątem tego, jaką informację one niosą. Ciekawi mnie bardziej pytanie o to, co ten świat przedstawia, co łączy, jak się obchodzimy z tym, co się dzieje obok nas. Moim wielkim pragnieniem jest zobaczyć w Poznaniu takie właśnie filmy” - podkreślił w środę na konferencji prasowej Andreas Voigt.

Statuetkę Platynowego Zamku otrzyma w tym roku przewodniczący tegorocznego jury, urodzony w Poznaniu wybitny autor zdjęć filmowych i reżyser filmów dokumentalnych Jacek Petrycki.

Poza sekcja konkursową, widzowie będą mogli zobaczyć także sekcje dokumentów światowych, muzycznych, filmów o tańcu w dokumencie, czy sekcje poświęconą animowanym filmom dokumentalnym.

21. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Off Cinema, organizowany przez Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, potrwa do 22 października.