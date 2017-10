Trwają zdjęcia do filmu "Mamma Mia! Here We Go Again". Reżyserem kontynuacji wielkiego hitu sprzed niemal dekady jest Ol Parker. Na ekranie zobaczymy zaś wszystkie wielkie gwiazdy z poprzedniej części, w tym Meryl Streep, Amandę Sayfired, Stellana Skarsgarda, Colina Firtha i oczywiście Pierce'a Brosnana.

Wśród nowych gwiazd aktorskich pojawią się m.in. Andy Garcia i Cher.

Film trafi do kin w przyszłym roku - dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Natomiast już teraz widać, że atmosfera na planie jest wyśmienita. Zdradził ją... Piere Brosnan publikując to zdjęcie na swym Instagramie.