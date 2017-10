"Pod apelem podpisało się ponad 100 tys. osób wierzących, których uczucia obraziło profanowanie świętych" - poinformował ruch Carskij Kriest. Według niego wszystkie materiały zostaną przekazane prezydentowi z prośbą, by doprowadził do zmiany decyzji zezwalającej na dystrybucję filmu. Podpisy przekazano w czwartek, a dzień później powiadomiła o tym "Niezawisimaja Gazieta".

Jak przekazał dziennik, po raz pierwszy o filmie "Matylda" wypowiedział się zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej patriarcha Cyryl. Poruszył on ten temat na posiedzeniu Najwyższej Rady Cerkiewnej w czwartek, mówiąc o nieuchronności wydarzeń, jakie rozegrały się w Rosji przed 100 laty, tuż przed przewrotem bolszewickim.

"Artysta ma prawo do fikcji artystycznej, ale fikcja artystyczna i kłamstwo to dwie różne rzeczy" - oświadczył Cyryl. Określił fikcję artystyczną jako "ujęcie dramaturgiczne, które wzmacnia zainteresowanie widza faktami historycznymi", natomiast "kłamstwo znacząco wypacza rzeczywistość historyczną i świadomie wprowadza ludzi w błąd".

Choć patriarcha nie wymienił tytułu filmu, to komentatorzy są zgodni w ocenach, iż chodziło właśnie o "Matyldę". Cyryl zaapelował bowiem, by unikać "fikcji, która nie jest tylko fałszem, ale może też ranić ogromną liczbę ludzi, jak stało się to z filmem już osławionym, choć jeszcze nie pokazanym w kinach".

Tymczasem kanały telewizyjne wycofały się z pokazywania reklam "Matyldy", w ostatnim momencie rezygnując i oddając pieniądze wpłacone już przez dystrybutora - podała w piątek rosyjska redakcja BBC. Informację tę przekazał BBC sam reżyser filmu Aleksiej Uczitiel, a potwierdziło ją źródło zaznajomione z negocjacjami w sprawie dystrybucji. Z informacji tych wynika, że chodzi o kanały o największej oglądalności: Kanał 1, Rossija 1, a także NTV.

Uczitiel poinformował niedawno, że na premierę filmu boją się przyjechać zagraniczni wykonawcy, w tym polska aktorka Michalina Olszańska, która wcieliła się w postać Krzesińskiej i odtwórca roli Mikołaja II niemiecki aktor Lars Eidinger.

"Matylda" to opowieść o romansie przyszłego cara - wówczas młodego następcy tronu - z Krzesińską, tancerką baletową polskiego pochodzenia. Jeszcze na etapie zdjęć zaczęła przeciw "Matyldzie" aktywnie protestować deputowana niższej izby parlamentu Rosji, Natalia Pokłonska, której zdaniem film obraża uczucia religijne i zniekształca fakty historyczne. Mikołaj II, zamordowany przez bolszewików, został kanonizowany przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną w 2000 roku.

Po oświadczeniu patriarchy Cyryla Pokłonska ponownie zwróciła się w sprawie filmu do Prokuratury Generalnej, tym razem prosząc jej szefa Jurija Czajkę, by anulował dopuszczenie "Matyldy" do dystrybucji w kinach. Film został dopuszczony na ekrany przez ministerstwo kultury i jest dozwolony od lat 16.

Rządowa "Rossijskaja Gazieta" w opublikowanej w piątek recenzji filmu nazywa go "piękną bajką o szlachetnie urodzonym księciu i pięknej baletnicy" i "klasycznym typem bajki opartej na materiale pseudohistorycznym, jakich w historii sztuki jest wiele". Rolę Olszańskiej recenzent nazywa "bardzo obiecującym debiutem" i podkreśla, że polską aktorkę wyróżnia "drapieżna uroda".

"Rossijskaja Gazieta" przyznaje, że film dotyka bolesnego punktu historii Rosji, bowiem jego bohaterowi "przypadła śmierć męczennika" i zauważa: "Być może rana jest po 100 latach jeszcze na tyle zaogniona, że nie nastał jeszcze czas na rosyjskiego Aleksandra Dumasa".

Premiera "Matyldy" ma odbyć się 23 października w Petersburgu i następnego dnia w Moskwie; 26 października film ma wejść do kin.