„Twój Vincent” Doroty Kobieli i Hugh Welchmana wszedł do polskich kin w piątek, zobaczyło go ponad 50 tysięcy widzów. Przy osiągnięciach „Botoksu” nie wygląda to może imponująco, ale tu mamy do czynienia z kinem artystycznym, w dodatku w pełni animowanym.

Infografika - "Twój Vincent" / Materiały prasowe

Opowieść o Vincencie van Goghu świetnie nadal radzi sobie również za oceanem i pnie się w górę w amerykańskim Box Office. W weekend film zarobił ponad 167 tysięcy dolarów, a łącznie na swym koncie ma już ich ponad 287. W klasyfikacji najchętniej oglądanych filmów „Twój Vincent” awansował z 35. na 26. pozycje.

W poniedziałek odbyła się uroczysta premiera filmu w Londynie, jutro podobne wydarzenie będzie miało miejsce w Paryżu. Równocześnie z Polską ruszyły seanse w Kanadzie i Wietnamie. Łącznie film zostanie pokazany w 135 krajach świata.

"Twój Vincent" w kinach w październiku 2017 roku / Materiały prasowe

Krytycy w wielu krajach zwracają uwagę na unikatowość produkcji. Już otwarcie mówi się o „Twoim Vincencie” jako jednym z kandydatów do Oscara dla filmu animowanego.