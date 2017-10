Tylko 10 dni potrzebował film „Botoks”, by przebić wynik innego, kultowego hitu Patryka Vegi – „Pitbull. Nowe porządki”. Podczas gdy wielki przebój 2016 roku schodził z ekranów z rezultatem 1 428 000 widzów, najnowsze obraz reżysera już po drugim weekendzie emisji może pochwalić się wyższą frekwencją na poziomie blisko 1 460 000 widzów.

Jest to kolejny wyczyn na liście rekordów „Botoksu”. Produkcja Vegi zanotowała dotychczas najlepsze otwarcie 2017 roku i drugie najlepsze otwarcie w historii krajowego kina. A ponadto próg pierwszego miliona widzów przekroczyła dwa razy szybciej niż takie filmy, jak „Wołyń” i „Bogowie”. Aktualnie przebój Patryka Vegi, kosztem „Piratów z Karaibów 5”, wdarł się do pierwszej piątki rocznego box office w Polsce i systematycznie przybliża się do podium najchętniej oglądanych filmów 2017 roku.