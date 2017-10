Rada Programowa PISF zebrała się w poniedziałek, by zaopiniować pismo ministra kultury Piotra Glińskiego w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektor Sroki.

Po decyzji Rady wiceminister kultury Paweł Lewandowski powiedział, że MKiDN zajmie stanowisko ws. odwołania dyrektor PISF wtedy, gdy do resortu wpłynie opinia Rady Programowej PISF w tej sprawie.

Ta opinia nas do niczego nie obliguje. Ona jest tylko potrzebna formalnie, natomiast nie wymusza na nas określonych działań, możemy ją wziąć pod uwagę, ale nie musimy - podkreślił Lewandowski.

Pytany o to, kiedy zostanie podjęta decyzja ws. Sroki, odpowiedział: - Natychmiast po wpłynięciu formalnym opinii, będzie obwieszczenie na stronie MKiDN.

Natomiast muszę wyrazić moje oburzenie postawą Magdaleny Sroki i wydaje mi się, że nasza decyzja jest stała w kwestii odwołania pani dyrektor – dodał.

Dopytywany, czy dyrektor Sroka zostanie odwołana, powiedział: tak, pani dyrektor Magdalena Sroka zostanie odwołana.

Przede wszystkim naraziła na szwank dobre imię instytucji, którą reprezentuje, czyli Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – podkreślił. Jak dodał, dyrektora instytucji, której celem jest promowanie Polski i kultury polskiej na świecie, całkowicie dyskwalifikuje takie postępowanie. - Zaufanie zostało całkowicie zburzone, zrujnowane – skomentował.

Mamy tu sytuację dwojaką: albo Magdalena Sroka podpisała ten list, albo nie dokonała nadzoru. Jakby na to nie patrzeć, w obu tych przypadkach kompetencje dyrektora tak poważnej instytucji, jaką jest Polski Instytut Sztuki Filmowej, zostały podważone – powiedział Lewandowski.

Wiceminister dodał także, że resort wielokrotnie rozmawiał z minister Sroką i prosił o wyjaśnienia albo dowody, że nie wiedziała o wysłaniu listu. - Nie potrafiła nam ich przedstawić (...) dlatego ta decyzja (o odwołaniu - PAP) została utrzymana – podkreślił.

Chodzi o list, który jedna z pracownic PISF-u skierowała do stowarzyszenia amerykańskich studiów filmowych Motion Picture Association of America. Szef Rady Programowej PISF Jacek Bromski w ostatniej rozmowie z PAP ocenił, że list dotyczył zezwolenia na użycie w materiałach reklamowych zdjęć z ceremonii oscarowych, kiedy Andrzej Wajda i Paweł Pawlikowski dostają Oscara. - Był napisany skandaliczną angielszczyzną - adresaci nie bardzo zrozumieli, o co chodzi - powiedział Bromski. Jak dodał, "zawarto tam również aluzje do cenzury w Polsce".

W ub. tygodniu Bromski poinformował, że minister kultury Piotr Gliński zwrócił się do Rady PISF o zaopiniowanie pisma w sprawie odwołania Sroki.

W niedzielę w Radiu ZET wiceminister kultury Jarosław Sellin mówił, że szef MKiDN stracił zaufanie do szefowej PISF i resort nie wyobraża sobie dalszej współpracy z nią; decyzja jej nieodwołalna.

Stosunkowo dobrze nam się współpracowało w ostatnich dwóch latach z panią Magdaleną Sroką, ale jednak list, który napisała do ważnego senatora amerykańskiego (...) jest takim skandalem, że utraciła zaufanie ministra kultury i dziedzictwa narodowego, i oczywiście osoba, która wyraża takie poglądy pisząc do ważnych osób w świecie na temat tego, co się w Polsce dzieje, jak sytuacja ludzi kultury w Polsce wygląda, naturalne jest, że traci zaufanie - mówił Sellin.

Magdalena Sroka pełni funkcję dyrektora PISF od 3 października 2015 r. Zastąpiła na tym stanowisku Agnieszkę Odorowicz, pełniącą funkcję przez dwie kadencje. Jej kadencja upływa w 2020 r.