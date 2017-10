Pan minister (kultury, Piotr Gliński) zwrócił się do rady PISF o zaopiniowanie pisma w tej sprawie - powiedział Bromski PAP, pytany czy do rady programowej wpłynęło pismo ws. odwołania szefowej PISF. Bromski dodał, że rada planuje spotkać się w poniedziałek, aby rozmawiać o tej kwestii. Podkreślił, że "z tego, co wie, pani Magdalena Sroka nie dostała jeszcze żadnego oficjalnego pisma w tej sprawie".

W rozmowie z PAP Bromski odniósł się też do listu, który "jedna z pracownic PISF-u" skierowała do stowarzyszenia amerykańskich studiów filmowych Motion Picture Association of America i określił go mianem "niefortunnego".

List dotyczył zezwolenia na użycie w naszych materiałach reklamowych zdjęć z ceremonii oscarowych, kiedy Andrzej Wajda i Paweł Pawlikowski dostają Oscara. Był napisany skandaliczną angielszczyzną - adresaci nie bardzo zrozumieli, o co chodzi - powiedział PAP Bromski. Jak dodał, "zawarto tam również aluzje do cenzury w Polsce".

Bromski zaznaczył, że wyciągnięto konsekwencje w tej sprawie; "pracownica, która napisała list, została zwolniona z pracy, a pani Sroka przeprosiła adresata, czyli prezesa tego stowarzyszenia".

Informację o wpłynięciu do Rady Programowej PISF pisma od szefa MKiDN o odwołanie Magdaleny Sroki podało w środę RMF. Mówił o tym na antenie radia Bromski.

Do sprawy odniosła się także Magdalena Sroka, która w rozmowie z Radiem ZET powiedziała, że "jeśli minister kultury chce ją zwolnić przed upływem kadencji, to jest to działanie bezprawne". Kadencja Sroki upływa w 2020 r. Jak podało Radio ZET, dyrektor potwierdziła, że do jej biura wpłynęło pismo z ministerstwa, ale "zamierza je otworzyć dopiero po powrocie do pracy ze zwolnienia lekarskiego, a to nastąpi 16 października". Jej zdaniem nie zaistniała żadna z przesłanek, umożliwiających - zgodnie z prawem - jej odwołanie przed upływem kadencji.

Magdalena Sroka pełni funkcję dyrektora PISF od 3 października 2015 r. Zastąpiła na tym stanowisku Agnieszkę Odorowicz, pełniącą funkcję przez dwie kadencje.

Magdalena Sroka jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia polska, specjalizacja teatrologia) w Krakowie, menedżerką kultury, producentką i koordynatorką międzynarodowych projektów, znawczynią problematyki związanej z kulturą i sztuką. W latach 1998-2003 związana była z Biurem Festiwalowym Kraków 2000, w którym odpowiadała za projekty kulturalne związane z otrzymanym przez Kraków tytułem Europejskiej Stolicy Kultury.

Była współautorką pierwszej strategii promocji Krakowa na lata 2003-2007. Współpracowała z biurem programowym EXPO 2005. Była też twórczynią Krakowskiej Komisji Filmowej i Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie oraz ekspertką Kongresu Kultury Polskiej. W latach 2008-2010 roku była dyrektorką Krakowskiego Biura Festiwalowego, organizującego krakowskie wydarzenia kulturalne.