WAMA Film Festival to przegląd koprodukcji filmowych. Od początku ideą festiwalu było pokazywanie filmów o tematyce wielokulturowości, ale w tym roku organizatorzy szczególnie akcentują kwestie otwartości.

Jak przypomniał we wtorek podczas konferencji prasowej dyrektor festiwalu Marcin Kot Bastkowski, ubiegłoroczna edycja festiwalu była poświęcona tożsamości.

"Pomyślałem sobie, że nie możemy mówić o tożsamości, nie możemy mówić o wielokulturowości, jeśli nie jesteśmy otwarci na drugiego człowieka, na jego poglądy, ale i na to, kim jesteśmy i jaka jest nasza tożsamość. Bez otwartości wszystkie te hasła nie mają żadnego sensu. Otwartość jest kluczem do tego, by rozmawiać o trudnych tematach"- powiedział Marcin Kot Bastkowski.

Tematy wielokulturowości i tożsamości będą zaakcentowane zarówno w filmach pełnometrażowych, jak i krótkometrażowych, które zobaczą widzowie podczas Festiwalu Filmowego WAMA.

W Konkursie Głównym pokazanych zostanie 9 pełnometrażowych bardzo zróżnicowanych filmów fabularnych i dokumentalnych powstałych w wyniku międzynarodowej koprodukcji i skupionych na szczególnie istotnych problemach współczesności. Ich akcja geograficznie jest zlokalizowana od Azji po Amerykę, od Afryki po Skandynawię. Jakość artystyczna i godność człowieka były podstawowymi kryteriami, które towarzyszyły selekcji filmów w tym konkursie - wskazują organizatorzy.

Będą wśród nich: "Ostatni w Aleppo" film o członkach syryjskiej obrony cywilnej ratujących ludzi, "Konstytucja" - intymna historia miłosna z udziałem trojga ludzi zamieszkujących ten sam budynek w centrum Zagrzebia albo "Nie jestem twoim Murzynem"- historia segregacji rasowej, prześladowań i walki o prawa Afroamerykanów w USA.

W Konkursie Filmów Krótkich pokazanych zostanie 16 obrazów: fabularnych, dokumentalnych i animacji.

Jak powiedział Marcin Kot Bastkowski, pretekstem do rozmów o otwartości będzie pokaz specjalny filmu "Opera o Polsce" Piotra Stasika. Filmowy kolaż, który łączy materiały archiwalne i współczesne, zdjęcia dokumentalne i inscenizowane, a wśród nich doniesienia prasowe, ogłoszenia towarzyskie, oferty sprzedaży i fragmenty przemówień, będzie punktem wyjścia do dyskusji o Polsce i Polakach. Jak wskazują organizatorzy, film pokazuje różne przejawy polskości: rytuały patriotyczne i religijne, codzienne obyczaje, ale także charakterystyczne pejzaże czy intymne wspomnienia z dzieciństwa.

WAMA Film Festival jak co roku zaprasza do kina również najmłodszych widzów. Tym razem na spotkania z wyjątkowymi zwierzakami: misiową rodziną prosto z mazurskich lasów oraz Reksiem, który obchodzi 50. urodziny.

Zwieńczeniem 4. edycji WAMA Film Festival będzie gala. W trakcie ceremonii ogłoszeni zostaną zwycięzcy Konkursu Głównego, Konkursu Filmów Krótkich oraz nazwiska filmowców nominowanych do Nagród im. Jana Machulskiego, najstarszych polskich nagród promujących młode talenty filmowe. Wieczór uświetni recital Zbigniewa Zamachowskiego.