Ósma edycja jedynej w Europie imprezy w tak dużej skali poświęconej działalności krytyków filmowych odbędzie się w Łodzi w dniach 19-22 października.

"To festiwal skierowany do kinomanów i odkrywający przed nimi świat filmu z nieco innej perspektywy. Poprzez zaproponowane wydarzenia i kontakt z krytykami, filmoznawcami, producentami, dystrybutorami, czy reżyserami chcemy otworzyć drzwi do kulis funkcjonowania branży kinowej. W centralnej pozycji stawiamy krytyków filmowych, którzy są łącznikiem między kinem, a widzami, bo dzięki nim dowiadujemy się, jak ten świat jest skonstruowany i jak oceniać filmy" - powiedział PAP o idei przedsięwzięcia organizator festiwalu "Kamera Akcja" Przemysław Glajzner.

We wtorek jego twórcy przedstawili program tegorocznej edycji. "Znalazło się w nim ponad 50 filmów, w tym 14 premier, które są poza polską dystrybucją i nie sposób zobaczyć je w repertuarze kinowym. Pokazy uzupełni ponad 70 różnego rodzaju wydarzeń związanych z kinem – to m.in. dyskusje panelowe, spotkania z krytykami, a także twórcami filmów, konkursy i warsztaty branżowe" - zaznaczył Glajzner.

Wśród najciekawszych pozycji filmowych wymienił m.in. obrazy "Niemiłość" w reż. Andrieja Zwiagincewa i "Łagodna" Siergieja Łoźnicy. Pierwszy z tytułów 19 października otworzy festiwal i jak wskazał Glajzner to jeden z najbardziej poruszających obrazów tegorocznego konkursu głównego w Cannes. Z kolei "Łagodna", który będzie ostatnim festiwalowym pokazem, podzieliła krytyków filmowych w Cannes.

"W repertuarze znalazło się też wiele wybitnych filmów, które nie weszły do polskich kin. To choćby +20th Century Women+ w reż. Mike'a Millsa, nominowany do Oscara za scenariusz i z gwiazdorską obsadą" – dodali twórcy "Kamera Akcja”.

Bohaterem sekcji retrospektywnej będzie kanadyjski reżyser Denis Villeneuve, autor m.in. obrazów: "Politechnika", "Maelstrom", "Pogorzelisko", "Labirynt", "Wróg", które będzie można obejrzeć w Łodzi.

Wśród festiwalowych gości znaleźli się m.in.: Piotr Stasik – twórca nominowany do nagrody Europejskiej Akademii Filmowej za dokument "21 x Nowy Jork", Agnieszka Smoczyńska – reżyserka m.in. "Córek Dancingu", scenarzysta i reżyser Greg Zgliński oraz Agata Kulesza, która o tym jak aktorzy postrzegają krytykę będzie rozmawiać z krytykiem Łukaszem Maciejewskim.

Organizatorzy zaplanowali również warsztaty branżowe – m.in.: o scenariuszu Zglińskiego do obrazu "Zwierzęta" oraz dyskusje poświęcone dystrybucji filmów za pośrednictwem systemów VOD, nowym formom krytyki filmowej za sprawą youtuberów i vlogerów, czy strategii promocji filmów, które jeszcze nie powstały.

Podczas festiwalu przyznane zostaną trzy nagrody - w konkursie etiud i animacji, a także w kategoriach "Krytyk pisze" i "Krytyk mówi".

8. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej "Kamera Akcja" odbywać się będzie w Łódzkim Domu Kultury i w Kinie Szkoły Filmowej Muzeum Kinematografii. Organizatorem imprezy jest Fundacja FKA przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Łodzi, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. (PAP)