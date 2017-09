Zdobywca nagrody za najlepszą muzykę 42. FPFF w Gdyni w kinach od 20 października.

"Mam nadzieję, że po moim filmie ludzie będą mieli ochotę zakochać się albo pokochać. Że jeśli mają dziewczynę albo chłopaka, to docenią to" – mówi Bodo Kox, reżyser filmu "Człowiek z magicznym pudełkiem". Najnowsze dzieło twórcy pamiętnej "Dziewczyny z szafy", to niezwykła historia miłości potrafiącej pokonać wszelkie granice czasoprzestrzeni. W rolach głównych zobaczymy Olgę Bołądź oraz debiutującego w głównej roli Piotra Polaka. Na ekranie partnerują im: Arkadiusz Jakubik, Agata Buzek, Wojciech Zieliński, Bartosz Bielenia, Bartłomiej Firlet, Sebastian Stankiewicz oraz Helena Norowicz.