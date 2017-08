Indyjski Festiwal Filmowy to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce. Celem imprezy jest, jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, "propagowanie za pośrednictwem kina kulturalnej i artystycznej wymiany między Indiami a Polską".

Podczas Festiwalu pokazanych zostanie 10 filmów - pięć w języku hindi (Bollywood) i pięć lokalnych, w innych językach - chociażby z Pendżabu czy Gudźarati. Na Festiwalu zostanie pokazany m.in. film "Oh My God!" Umesha Shukli - o lokalnym sprzedawcy pozywającego Boga do sądu po tym, jak trzęsienie ziemi niszczy jego sklep.

W Indiach, jak przypomniał w rozmowie z PAP jeden z kuratorów Festiwalu R.C.Dalal, corocznie produkowanych jest od 1500 do 2000 filmów, z czego większa część, ale nie wszystkie, to kino Bollywood.

"Polska i Indie mają swoją wspólną historię. W czasie drugiej wojny światowej mieliśmy nawet w Indiach, w obecnym stanie Gudźarat, Małą Polskę - polskich uchodźców i sieroty przyjął tam maharadża Jam Saheb Digvijay Sinhji" - przypomniał Dalal.

"Jestem pewien, że Indyjski Festiwal Filmowy w Polsce może zbliżyć do siebie oba kraje i wytworzyć między nimi nową synergię. Polska jest fantastycznym krajem dla produkcji i koprodukcji filmów. Polscy filmowcy pracują w Bollywood, weźmy za przykład operatora Artura Żurawskiego, który zrobił zdjęcia do +Nieustraszonej+, jednego z największych hinduskich filmów" - dodał.

Na Festiwal przyjadą indyjscy filmowcy - zarówno po to, jak podkreślił Dalal, by prezentować indyjską kinematografię, ale także, by poznać Polskę jako i dobre miejsce do robienia filmów. "Gościć na Festiwalu będą m.in. laureaci indyjskich Narodowych Nagród Filmowych. Pokażemy im przykładowe lokalizacje oraz studia filmowe" - zapowiedział.

Drugi z kuratorów wydarzenia Rahul Bali podkreślił, że kinematografia jest jedną z najważniejszych i największych indyjskich marek. "Charakteryzuje ją kolor, radość, taniec, zabawa, miłość. To właśnie pokazują indyjskie filmy, to chcemy prezentować na Festiwalu" - dodał.

Prócz pokazów filmów zaplanowano indyjsko-polskie koncerty - m.in. grupa indyjskiej młodzieży zagra dla publiczności Chopina. Prócz tego polscy tancerze zaprezentują taniec Bollywood. Uwaga zostanie poświęcona także indyjskiej kuchni - podczas Festiwalu Kuchni Indyjskiej.

Festiwal będzie się odbywał równocześnie w dwóch miastach - Warszawie i Krakowie. W stolicy odbędzie się inauguracja imprezy, a w Małopolsce jej uroczyste zamknięcie.

Organizatorami wydarzenia pod patronatem m.in. Ambasady Indii w Polsce, Instytutu Polskiego w New Delhi oraz Indyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej, są Indian Film Festival Worldwide i Images and Worlds Poland.