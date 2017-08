Środek wakacji to okres, w którym sprzedaje się najmniej płyt w roku. Zdecydowanie najłatwiej zawładnąć tu zestawieniem. Stąd obecność na pierwszym miejscu już drugi tydzień Michaela Buble. To jednocześnie nie jest specjalna niespodzianka - to artysta w Polsce doskonale rozpoznawalny i lubiany. W innych okolicznościach, np. podczas jesiennego wysypu premier taki sukces i to dwa tygodnie z rzędu nie byłby możliwy.

Na Olis pojawiło się kilka nowości (oznaczone literą "n"), ale żadna z nich nie odegrała znaczącej roli. Wysoko wciąż są płyty Lany Del Rey, do pierwszej trójki powrócił Quebonafide.

Wystarczy jednak spojrzeć na pierwszą dziesiątkę zestawienia, by widzieć, że letnia zabawa trwa w najlepsze.

1 - Michael Buble - To Be Loved

2 - Różni Wykonawcy - Bravo Hits Lato 2017

3 - Quebonafide - Egzotyka

4 - Lana Del Rey - Lust For Life

5 - Różni Wykonawcy - Męskie Granie 2016

6 - Zbigniew Wodecki - The Best - Zacznij Od Bacha

7 - Różni Wykonawcy - RMF FM Muzyka Najlepsza Pod Słońcem 2017

8 - Zbigniew Wodecki - Złota Kolekcja - Zacznij Od Bacha

9 - Imagine Dragons - Evolve

10 - Alvaro Soler - Eterno Agosto

11 - Ed Sheeran - Divide

12 - Mrozu - Zew

13 - LP - Lost On You

14 - Coldplay - A Head Full Of Dreams

15 - Kazik & Kwartet Proforma - Tata Kazika Kontra Hedora

16 - Kali x Pawbeats - Chakra

17 - Sławomir - The Greatest Hits

18 - O.S.T.R. - MTV Unplugged - Autentycznie

19 - Nocny Kochanek - Zdrajcy Metalu

20 - Tede & Sir Mich - Skrrrt

21 - Różni Wykonawcy - RMF FM - Polskie Przeboje (2017)

22 (n) - Popek, Denis, EW - Lata 80.

23 - Muzyka Filmowa - La La Land

24 - Linkin Park - One More Light

25 - Zbigniew Wodecki, Mitch&Mitch - 1976: A Space Odyssey

26 (n) - Accept - The Rise Of Chaos

27 - Guns N'Roses - Greatest Hits

28 - Sarsa - Pióropusze

29 (n) - Różni Wykonawcy - Vox Fm - Hit Na Drogę 2017

30 - Sia - This Is Acting

31 - Różni Wykonawcy - Disco Hit Festival - Kobylnica 2017

32 (n) - Różni Wykonawcy - The Best Of Disco Polo 2017 Vol.2

33 - Dżem - The Singles

34 - Kortez - Bumerang

35 - O.S.T.R. - Życie Po Śmierci

36 - Margaret - Monkey Business

37 - Dudek P56 - Progres 2

38 - Dawid Podsiadło - Annoyance And Disappointment

39 - Paluch - Ostatni Krzyk Osiedla

40 - Ania Dąbrowska - Dla Naiwnych Marzycieli

41 - Mateusz Ziółko - Na Nowo

42 - Monika Borzym - Jestem Przestrzeń

43 - Arcade Fire - Everything Now

44 - Harry Styles - Harry Styles

45 - Roger Waters - Is This The Life We Really Want?

46 - Depeche Mode - Spirit

47 - Jano PW - Senna Powieka

48 - KęKę - Trzecie Rzeczy

49 - Akcent - Diamentowa Kolekcja Disco Polo: Akcent

50 (n) - Różni Wykonawcy - Lato 2017 Hity Na Lato