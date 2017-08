42. MFF w Toronto (TIFF) odbędzie się w dniach 7 - 17 września.

Film "Pomiędzy słowami" na kanadyjskim festiwalu będzie miał swoją światową premierę w sekcji Contemporary World Cinema. Urszula Antoniak jest autorką scenariusza i reżyserką filmu, będącego polsko-holenderską koprodukcją. Autorem zdjęć do "Pomiędzy słowami" jest holenderski operator Lennert Hillege. W filmie główne role zagrali Jakub Gierszał i Andrzej Chyra. Polska premiera "Pomiędzy słowami" odbędzie się w Konkursie Głównym 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

W sekcji Contemporary World Cinema prezentowana będzie współfinansowana przez PISF międzynarodowa koprodukcja "Rodzina na sprzedaż" w reżyserii Diego Lermana, ze zdjęciami Wojciecha Staronia. Malena jest lekarką z klasy średniej. Mieszka w Buenos Aires. Niedawno utraciła dziecko. Po tym traumatycznym doświadczeniu wyrusza w podróż, aby adoptować noworodka z biednej rodziny w północnej Argentynie. W trakcie podróży Malena zaczyna się wahać, odczuwa dylematy moralne. Zastanawia się, do czego może się jeszcze posunąć, aby stworzyć rodzinę, o jakiej marzy?

"Rodzina na sprzedaż" ("Una Especie De Familia"/"A Sort of Family") powstała w koprodukcji polsko-argentyńsko-brazylijskiej. Polskim producentem jest Staron-Film. To druga współpraca Staron-Film z Diego Lermanem. Podobnie jak w przypadku pierwszego filmu "Pod ochroną" scenariusz do "Rodziny na sprzedaż" napisał reżyser we współpracy z Maríą Meirą.

W tej samej sekcji zostanie pokazana współfinansowana przez PISF islandzko-duńsko-polska koprodukcja "W cieniu drzewa" ("Under the Tree"/"Undir Trenu") w reżyserii Hafsteinna Gunnara Sigurðssona. To tragikomiczna historia rodzinna, która zgłębia różne zagadnienia wspólnego życia. Główny bohater, Atli, jest oskarżony o zdradę, wyrzucony z własnego domu i zmuszony wprowadzić się do rodziców. Była narzeczona, matka jego dziecka, całkowicie odcina go od siebie i skutecznie uniemożliwia mu kontakt z czteroletnią córeczką. W tym samym czasie, powraca dawny spór między rodzicami Atli’ego, a ich sąsiadami. Konflikt z dnia na dzień eskaluje. Kłótnia dotyczy starego, pięknego drzewa, które stoi w ogrodzie rodziców i rzuca cień na taras sąsiadów. Sąsiedzi żądają ścięcia drzewa, ale rodzice nie chcą tego nawet słuchać. Powoli Atli mimowolnie zostanie wciągnięty w niesmaczny konflikt, podczas gdy jego własne problemy osiągną nowy wymiar.

Autorką zdjęć do filmu jest Monika Lenczewska.

W prestiżowej sekcji Special Presentations, pokazującej najnowsze dokonania światowej kinematografii zostanie pokazana niemiecko-francusko-polska koprodukcja "Kapitan" ("Der Hauptmann") w reżyserii Roberta Schwentke. Będzie to światowa premiera filmu, którego koproducentem ze strony polskiej jest firma Opus Film.

"Kapitan" to opowieść o niemieckim dezerterze, który w ostatnich tygodniach kwietnia 1945 r. podaje się za wyższego oficera i specjalnego wysłannika Hitlera. Wykorzystując chaos i zamieszanie, podporządkowuje sobie oddział podobnych maruderów, uciekinierów i dezerterów. Współfinansowany przez PISF projekt był rozwijany w ramach Polsko-Niemieckiego Funduszu Co-Developmentowego. Produkcja była realizowana także na polskich terenach z udziałem polskich profesjonalistów branżowych.

Krótkometrażowy film eksperymentalny "Yeti" Wojciecha Bąkowskiego zostanie pokazany w sekcji Wavelengths, prezentującej nowe spojrzenie na kino i sztuki wizualne. Ośmiominutowy film polskiego artysty to połączenie realizacji lo-fi video oraz animacji komputerowej. Warto podkreślić, iż filmy Wojciecha Bąkowskiego były już wcześniej prezentowane na festiwalu w Toronto w 2013 r. ("Suchy pion") oraz 2015 r. ("Analiza wzruszeń i rozdrażnień") także w sekcji Wavelengths.

Małgorzata Szumowska obok Chena Kaige i Wima Wendersa zasiądzie w jury istniejącego od 3 lat konkursu Platform, w którym zostanie zaprezentowanych 12 filmów z całego świata. Jak mówi dyrektor festiwalu Piers Handling sekcja ta ma na celu "zaprezentowanie twórczych postaw reżyserów, którzy bezustannie poszerzają granice sztuki i są przykładem odważnego, dynamicznego i wyjątkowego głosu w kinie". Warto dodać, iż w 2015 r. w jury konkursu Platform zasiadała Agnieszka Holland.

W ciągu kilku ostatnich edycji MFF w Toronto filmy współfinansowane przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej zawsze były obecne w programie wydarzenia i rekomendowane kanadyjskiej i światowej widowni przez dyrektora festiwalu Piersa Handlinga. W Toronto prezentowano m.in. "Essential Killing" i "11 minut" Jerzego Skolimowskiego, "Powidoki" Andrzeja Wajdy, "Idę" Pawła Pawlikowskiego, "W ciemności" Agnieszki Holland, "Zaćmę" Ryszarda Bugajskiego, "33 sceny z życia", "Sponsoring" i "BODY/CIAŁO" Małgorzaty Szumowskiej, "Różę" Wojciecha Smarzowskiego, "Galerianki" i "Bejbi Blues" Katarzyny Rosłaniec, "Imagine" Andrzeja Jakimowskiego czy "Chrzest" i "Demona" Marcina Wrony.

