Bez względu na to, czy to wiadomość prawdziwa, czy plotka, zelektryzowała fanów Jamesa Bonda na całym świecie. Według najnowszych doniesień brytyjskiej prasy, Daniel Craig zagra nie w jednym, ale w dwóch kolejnych filmach o agencie Jej Królewskiej Mości. Jeszcze niedawno aktor mówił, że nikt i nic nie zmusi go do powrotu do słynnej roli. Powiedział nawet, że prędzej sobie rękę odetnie, niż zagra Jamesa Bonda. Teraz dowiadujemy się, że najprawdopodobniej zagra nie tylko w 25., ale także w 26. filmie o 007.

Do tej pory najwięcej razy w rolę Jamesa Bonda wcielał się Roger Moore, pięciokrotnie zagrał go Sean Connery. Jeśli potwierdzą się informacje o kolejnych dwóch filmach z Danielem Craigiem, aktor wcieli się rolę agenta 007 po raz szósty.

Premiera 25. filmu o agencie Jamesa Bonda zapowiedziana jest na 8 listopada 2019 roku.