Obraz, który będzie dokumentem fabularyzowanym, realizuje lokalna telewizja TV Obiektyw z Krosna w ramach cyklu "Historyczny pejzaż Podkarpacia". Zdjęcia kręcone są w Komańczy, gdzie w latach 1955-1956 przebywał kard. Wyszyński oraz w skansenie w Sanoku.

Jak poinformował właściciel TV Obiektyw i producent filmu Bogdan Adam Miszczak, tytuł filmu nawiązuje do słów, którymi często modlił się kardynał przebywając w Bieszczadach na internowaniu. "Są bardzo wymowne, głębokie i odpowiednie do tego, co chcemy pokazać widzom na dużym ekranie" - dodał.

Narracja "Jako w niebie, tak i w Komańczy” skupi się na pokazaniu klimatu, otoczenia i warunków, w jakich powstawały słynne "Śluby Jasnogórskie" odczytane później w Częstochowie. Widzowie dowiedzą się, dlaczego kard. Wyszyński trafił do Komańczy pod opiekę sióstr zakonnych, jak był traktowany i jak spędzał czas. W produkcji pojawi się wiele ciekawych wątków m.in. będzie epizod z wędrującym po Bieszczadach Karolem Wojtyłą. Zdjęcia do filmu powstawać będą kilka tygodni. Docelowo film ma trwać ok. 40-45 minut, na ekrany kin trafi jeszcze w tym roku.

Na planie filmowym wystąpi łącznie ok. 60 osób, wśród nich aktorzy zawodowi, w tym m.in. Aleksandra Popławska i Jerzy Trela, amatorzy oraz młodzież z Komańczy. Reżyserami "Jako w niebie, tak i w Komańczy" są Maciej Wójcik i Bogdan Adam Miszczak.

Prymas Wyszyński był więziony w Komańczy od 29 października 1955 r. do 28 października 1956 r.; poświęcona jest mu izba pamięci, która mieści się w klasztorze sióstr nazaretanek. W trakcie rocznego internowania w Komańczy prymas napisał teksty Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego i Wielką Nowennę Tysiąclecia, przygotowujące Polskę do obchodów 1000-lecia chrztu, dokończył "List do kapłanów" oraz zredagował "Zapiski więzienne". W sumie napisał tam ok. trzy tys. stron maszynopisu. W izbie pamięci przypominają o tym m.in. kałamarz, pióro, bibularz oraz maszyna do pisania, na której nazaretanka s. Stanisława Niemeczek przypisywała rękopisy prymasa.

Klasztor nazaretanek był czwartym z kolei miejscem przetrzymywania internowanego 25 września 1953 r. przez władze PRL kardynała Wyszyńskiego. Po wyjściu z internowania prymas Wyszyński trzykrotnie odwiedził Komańczę - w 1958, 1972 i 1976 r.

Kard. Wyszyński (ur. w 1901 r.) przez 32 lata - od 1948 roku - stał na czele Kościoła katolickiego w Polsce. W okresie komunistycznych represji wobec Kościoła i społeczeństwa bronił chrześcijańskiej tożsamości narodu. Gdy rząd zdecydował się na jawną ingerencję w wewnętrzne życie Kościoła wypowiedział swoje słynne "non possumus". Wyszyński był autorytetem moralnym, duchowym współtwórcą przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu. W latach 1980-81 wspierał rodzącą się Solidarność. Zmarł 28 maja 1981 r., został pochowany w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Po jego śmierci, dla przypomnienia jego zasług dla Kościoła i Polski, zaczęto go określać mianem Prymasa Tysiąclecia.