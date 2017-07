22 lipca ze specjalną wizytą w Polsce pojawi się francuski reżyser Luc Besson. Twórca kultowych dzieł "Piąty element", "Leon zawodowiec", "Wielki błękit" i "Nikita", przyleci do Warszawy promować swój najnowszy film – superprodukcję "Valerian i Miasto Tysiąca Planet". W trakcie pobytu nad Wisłą będzie gościem honorowym uroczystej polskiej prapremiery "Valeriana". Najnowsza produkcja Luca Bessona, to nie tylko największe dzieło w karierze reżysera, ale również najdroższy film w historii kina wyprodukowany poza granicami USA! "Czekałem całe życie, żeby zrobić ten film. To była niezwykła przygoda. Włożyłem w niego całe serce i nie mogę się doczekać, aż go zobaczycie" – mówi reżyser. Adaptacja przełomowego komiksu, który przez dekady inspirował kolejne generacje artystów, pisarzy i filmowców, trafi do regularnej dystrybucji 4 sierpnia.