O tym, że biografia muzyka zamieniana jest na scenariusz filmu poinformował Super Express. Reżyserem filmu ma zostać córka Grażyny Szapołowskiej, Katarzyna Jungowska. Byłoby to już drugie podsumowanie życia i twórczości Zenka Martyniuka - niedawno do księgarń trafiła książka Martyny Rokity, zatytułowana "Życie to są chwile".

"Wierzę w sukces tego przedsięwzięcia. Zenek ma fantastyczną muzykę, która jest częścią naszej kultury, kochają go tłumy" - powiedziała Katarzyna Jungowska.

Sam Zenek, który od lat jest fanem zespołu Dżem i wiele utworów tej grupy potrafi zagrać i zaśpiewać, nie ukrywa, że bardzo podobała mu się filmowa biografia Ryśka Riedla, zmarłego wokalisty zespołu.

Czy powstanie film na miarę "Skazanego na bluesa" - przekonamy się zapewne niebawem.

Nie byłby to pierwszy film o scenie muzycznej. "Disco polo" z Dawidem Ogrodnikiem przyciągnęło do kin 877 tysięcy widzów.