Potwierdzenia wiadomości można szukać w ostatnim numerze "The Mirror", które wskazuje Daniela Craiga jako pewnego agenta 007 w 25. filmie o przygodach Jamesa Bonda. Po nieudanym eksperymencie z Samem Smithem, który zaśpiewał "Writing's On The Wall", do filmu ma też powrócić Adele, która w 2012 roku zaśpiewała tytułowy temat do "Skyfall", a piosenka była najwyżej notowaną na listach sprzedaży z wszystkich bondowskich tematów w historii.

Jak donosi "The Mirror" producentka filmu dopięła swego i Daniel Craig ma się pojawić w najnowszym filmie. Jego premiera planowana jest na koniec 2018 lub początek 2019 roku. Coraz więcej mówi się też o strategii Craiga, który przez długi czas nie chciał w ogóle rozmawiać o roli Bonda. Prasa zauważa, że mogła być to tylko i wyłącznie stratego negocjacyjna, by od producentów filmu wyciągnąć jak największe honorarium.

Wciąż nie wiadomo kto będzie reżyserem filmu - choć patrząc na terminy, osoba która ma się tego zadania podjąć musi już o swym zadaniu wiedzieć.