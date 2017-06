"Jak zawsze mamy bardzo mocny program pozakonkursowy" - powiedział agencji TASS prezydent festiwalu Nikita Michałkow podczas briefingu poprzedzającego inaugurację 39. Moskiewskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. "W sumie w Moskwie pokazanych zostanie 246 filmów, w tym 153 pełnometrażowe" - dodał Michałkow. Przypomniał, że w roku ubiegłym zaprezentowano 175 filmów.

"Propozycji jest wiele i są one rozmaite, a ludzie otrzymają możliwość obejrzenia tego, co dzieje się na świecie" - dodał Michałkow, który przyznał, że sam co roku zazwyczaj ogląda 8-10 filmów podczas tej imprezy.

Festiwal zainauguruje pokaz indyjskiego filmu "Bahubali. Początek" w reż. S. Rajamouliego, będącej kontynuacją historyczno-przygodowej epopei o księciu, którego uchronili przed prześladowaniami i wychowali prości ludzie.

W konkursie głównym bierze udział 13 filmów, m.in. "Symfonia dla Anny" (Argentyna), "Zwykły człowiek" (Korea), "Najlepszy ze światów" (Niemcy - Austria), "Skok do wody" (Bangladesz - Indie), "Selfi" (Hiszpania). Rosję reprezentują trzy obrazy - "Worek bez dna" w reż. Rustama Chamdamowa, "Odmrożony karp" w reż. Władimira Kotta, "Kup mnie" w reż. Wadima Perelmana.

Na czele jury konkursu głównego stanął reżyser i producent z Finlandii Joern Jochan Donner. W jego skład weszli m.in. reżyser i scenarzysta Albert Serra (Hiszpania), reżyser i producent Reza Mirkarimi (Iran), aktorka Ornella Muti (Włochy), rosyjski artysta, dramaturg i reżyser Aleksandr Adabaszjan i krytyk filmowa Brigitta Manthey (Niemcy).

Prezydent festiwalu przypomniał, że 29 czerwca podczas ceremonii finałowej po raz pierwszy wręczone zostaną nagrody mera Moskwy Siergieja Sobianina.

Pierwszy festiwal filmowy w Moskwie odbył się w 1935 r. Jego inicjatorem był Stalin, który dowiedziawszy się o podobnej imprezie, odbywającej się od 1932 r. w Wenecji, postanowił zorganizować festiwal filmowy w stolicy ZSRS. Jury pod przewodnictwem Siergieja Eisensteina przyznało główną nagrodę filmowi braci Wasiliewów "Czapajew". Od 1972 r. impreza jest zaliczana przez FIAPF (Międzynarodową Federację Zrzeszeń Producentów Filmowych z siedziba w Paryżu) do festiwali klasy "A". Główną nagrodą festiwalu jest statuetka Złoty św. Jerzy przyznawana w kategoriach: najlepszy film, nagroda specjalna jury, najlepsza reżyseria, najlepsza rola męska oraz najlepsza rola żeńska. Od 1999 r. prezydentem festiwalu jest znany rosyjski reżyser Nikita Michałkow.