Filmy uznanych polskich twórców - "Powidoki" Andrzeja Wajdy i "Pokot" Agnieszki Holland - pokazane zostaną w festiwalowej sekcji Euphoria of the Fringes. W jej ramach organizatorzy prezentują dzieła filmowe artystów spoza Europy Zachodniej. Obrazy Wajdy i Holland znalazły się wśród 9 tytułów, wybranych na tegoroczną odsłonę moskiewskiego festiwalu - poinformował Polski Instytut Sztuki Filmowej.

"Powidoki" Wajdy to opowieść o walce artysty z władzą. Akcja ostatniego filmu autora "Popiołu i diamentu" i "Ziemi obiecanej" rozgrywa się w latach 1948-1952, a jego bohaterem jest malarz Władysław Strzemiński (1893-1952), pionier awangardy w Polsce lat 20. i 30. XX w., teoretyk sztuki, pedagog w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, który sprzeciwił się doktrynie socrealizmu. Film był polskim kandydatem do Oscara w 2016 r.

Film Holland - reżyserii m.in. "Placu Waszyngtona" i "Zabić księdza" - powstały na podstawie głośnej powieści Olgi Tokarczuk pt. "Prowadź swój pług przez kości umarłych" opowiada o sprzeciwie wobec myślistwa i kłusownictwa, a także szacunku do natury i nieobecności kobiet w świecie, zwłaszcza starszych. Jak podkreślały Holland i Tokarczuk, "Pokot" ma być także apelem - o rozwagę, o sprzeciw, o szacunek do przyrody.

Wśród 10 prac, które zostały zakwalifikowane do konkursu filmów krótkometrażowych, Polskę reprezentować będzie "Zagraj ze mną" w reżyserii Mileny Dutkowskiej. "Liza przyjeżdża do swojego kuzyna, którego nie widziała od pięciu lat. Oboje powracają do zabaw, w jakie mieli zwyczaj grać w dzieciństwie" - czytamy w opisie filmu. "W swoich prowokacjach wydają się być niepokonani, do czasu kiedy spotykają Roberta, który jako jedyny nie daje się nabrać. Zaintrygowani jego postawą, zapraszają go do swojego hermetycznego świata". Film - w którym wystąpili m.in. Jaśmina Polak, Marek Nędza i Patryk Szwichtenberg - otrzymał Wyróżnienie Honorowe podczas 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni.

W pozakonkursowej Panoramie Filmów widownia zobaczy krótkometrażowy film dokumentalny "Wolta" Moniki Koteckiej i Karoliny Poryzały. Praca została wyróżniona podczas festiwalu Hot Docs w Kanadzie.

Podczas moskiewskiej imprezy pokazana zostanie również krótkometrażowa animacja pt. "Twój Vincent" autorstwa Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, prezentowany w ramach Pokazów Specjalnych, jako jeden z 12 filmów. Współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF) otrzymał Nagrodę Publiczności na Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy.

Podczas festiwalu pokazane zostaną również dwa obrazy, współprodukowane przez polskich filmowców: rumuńsko-polsko-francuski "Nieprawi" w reż. Adriana Sitaru (w sekcji Euphoria of the Fringes) i grecko-polski "Park" Sofii Exarchou ze zdjęciami Moniki Lenczewskiej (w sekcji The Time of Women).