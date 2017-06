"Jedna z sekcji Festiwalu będzie obejmowała trzy filmy: Lęk pierwotny, Fight Club (czyli Podziemny krąg) i Birdman. Oprócz tego, że to bardzo dobre i warte obejrzenia produkcje, łączy je coś jeszcze - gra w nich gość specjalny 7. edycji Festiwalu - Edward Norton" - poinformowała we wtorek dyrektor programowa Transatlantyk Festival Joanna Łapińska.

Jak podkreślił dyrektor i twórca festiwalu Jan A.P. Kaczmarek, Norton jest wybitnym, nominowanym trzykrotnie do Oscara aktorem. Gwiazda weźmie udział w spotkaniu z widzami oraz w gali zamknięcia.

"Chcieliśmy zaprezentować tytuły, które pokazują Nortona w jego najlepszych rolach. "Lęk pierwotny" to późny - bo dokonany w wieku 25 lat - debiut aktora. To świetna rola, choć drugoplanowa. Z kolei Podziemny krąg to kino kultowe, które zdobyło sobie rzesze fanów, jeden z najlepszych obrazów lat 90. Natomiast Birdman pokazuje aktora takim, jaki jest w życiu codziennym; krążą legendy o jego wielkim zaangażowaniu w kreowanie ról" - zaznaczyła Łapińska.

Organizatorzy festiwalu podkreślali również społeczne zaangażowanie zaproszonego gościa. Dwa lata temu pod wpływem jego apelu internauci w kilka dni zebrali 400 tysięcy dolarów dla Syryjczyka, który stracił całą rodzinę podczas nalotu bombowego. Razem z żoną, producentką Shauną Robertson, Norton jest współzałożycielem organizacji CrowdRise, która m.in. wsparła finansowo rodziny ofiar zamachu terrorystycznego w Bostonie. Działa na rzecz ekologii, wspomagając m.in. fundację Water For People, która walczy z brakiem wody pitnej na świecie.

Na konferencji we wtorek organizatorzy ogłosili też repertuar plenerowego Kina Łóżkowego. Składająca się z 50 łóżek wyposażonych w ekrany, na których wyświetlane są filmy, Łóżkoteka została uznana przez amerykański serwis BussFeed za jedno z 10 najwspanialszych kin na świecie.

"To sekcja bardzo lubiana przez publiczność, która stała się wizytówką naszego festiwalu. W tym roku pokażemy filmy już znane z polskich kin, m.in. "LaLaLand", "Body/Ciało", "Kamper", "Moje córki krowy". Mamy też specjalną propozycję - "Obcy - ósmy pasażer Nostromo". Seanse będą odbywać się o godz. 21 i 23, a przez cały dzień w Łóżkotece organizowane będą spotkania i dyskusje" - podkreśliła Łapińska.

W ramach tegorocznej edycji Transatlantyk Festival, której hasłem przewodnim jest "Siła kobiety", przygotowano dla widzów ponad 300 projekcji fabuł i dokumentów z całego świata. Festiwal będzie odbywać się w Łodzi od 14 do 21 lipca.