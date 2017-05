Jak poinformowała rzecznik prasowa festiwalu Anna Balkiewicz, do festiwalowego konkursu zgłoszono 260 filmów przygotowanych przez twórców pochodzących z 48 krajów. Zgłoszenia pochodziły z wielu krajów europejskich, w tym Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii czy Skandynawii, ale też m.in. z USA, Senegalu, Brazylii, Indonezji, Chin, Iranu oraz Nowej Zelandii.

Wyboru filmów, które zakwalifikowano do konkursu, dokonała grupa znawców w dziedzinie filmu dokumentalnego. „Dobierając obrazy kierowano się głównie tematyką festiwalu, który – z założenia poświęcony jest zagadnieniom związanym z godnością i pracą w bardzo szerokim kontekście. Pod uwagę brane były oczywiście także kwestie jakościowe: zwracano uwagę m.in. na walory artystyczne filmów, ale też na to, czy są one dobrze opowiedzianą historią” – powiedziała Balkiewicz.

Do konkursu głównego zakwalifikowano 17 filmów zagranicznych (w tym m.in. obraz „Życie animowane” Rogera Rossa Williamsa nominowany do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny) oraz siedem polskich (w tym m.in. „Komunia” Anny Zameckiej, „Dar” Przemysława Kamińskiego oraz „Urban Cowboys” Pawła Ziemilskiego).

Przewodniczącym jury tegorocznej edycji festiwalu będzie scenarzysta i reżyser filmów fabularnych oraz dokumentalnych Maciej Pieprzyca. W składzie sędziowskim znajdą się też włoska dokumentalistka Martina Parenti oraz krytyk filmowy i tłumacz Michał Oleszczyk, który w latach 2013-2016 był dyrektorem artystycznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Autorzy filmów dopuszczonych do konkursu walczyć będą o nagrodą główną festiwalu - statuetkę Brama Wolności oraz nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł ufundowaną przez prezydenta Gdańska. Własną nagrodę przyzna także festiwalowa publiczność. W trakcie festiwalu przyznane zostaną także wyróżnienia specjalne, w tym nominacje dla młodych polskich twórców do Nagrody Młodego Kina im. Jana Machulskiego.

Poza pokazami konkursowymi na imprezę złożą się także pokazy specjalne filmów, które zdobyły już uznanie w postaci np. nagród na międzynarodowych konkursach. Znajdzie się wśród nich m.in. obraz „Mr. Gaga” w reż. Tomera Heymanna. Zaplanowano też retrospektywne przeglądy filmów Macieja Pieprzycy oraz polskiej dokumentalistki Ireny Kamieńskiej, która zmarła 3 kwietnia ub.r.

W 15. edycji imprezy organizatorzy postanowili też rozszerzyć pokazy o projekcje krótkich filmów fabularnych. W tej kategorii zaplanowano pokaz dziesięciu tytułów, a wśród nich tegorocznego zdobywcę Oskara w kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski - węgierski obraz „Chór” Kristofa Deaka i nominowany do Oscara hiszpański film „Timecode” Juanjo Gimeneza. W tym zestawie znajdą się też polskie produkcje, m.in. „Czarnoksiężnik z krainy U.S.” Balbiny Bruszewskiej oraz realizacje studentów i absolwentów Gdyńskiej Szkoły Filmowej - „Dzień babci” Miłosza Sakowskiego i „Matka” Łukasza Ostalskiego.

Na program Festiwalu złożą się też spotkania z twórcami i krytykami filmowymi. Pełen program imprezy znaleźć można na stronie gdanskdocfilm.pl.

Festiwalowe pokazy i spotkania będą miały miejsce od 31 maja do 3 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności oraz – położonej w bardzo bliskim sąsiedztwie - historycznej Sali BHP.

Producentem Festiwalu jest działające w Gdańsku Stowarzyszenie Edukacji Filmowej. Projekt dofinansowało miasto Gdańsk, samorząd województwa pomorskiego oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.