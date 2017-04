Do tego grona dołączą aktorki Agnes Jaoui (Francja), Fan Bingbing (Chiny), południowokoreański reżyser Park Chan Wook i francusko-libański kompozytor Gabriel Yared. W sumie wśród dziewięciu jurorów są cztery kobiety. Przewodniczącym jury - co było podane do wiadomości już wcześniej - będzie słynny i wielokrotnie nagradzany hiszpański twórca filmowy Pedro Almodovar.

Jak co roku głównym zadaniem jury będzie przyznanie najważniejszej nagrody festiwalu, czyli Złotej Palmy. Festiwal potrwa od 17 do 28 maja.

Jessica Chastain (40 lat) zagrała m.in. w nagrodzonym Złotą Palmą w 2011 roku filmie "Drzewo życia" Terrence'a Malicka; ponadto dwukrotnie zdobyła nominację do Oscara za filmy "Wróg numer jeden" i "Służące". Bardzo oczekiwana jest jej rola w pierwszym anglojęzycznym filmie kanadyjskiego twórcy Xaviera Dolana "The Death and Life of John F. Donovan", który zapowiadany jest na przyszły rok.

Will Smith (48 lat) to aktor, producent i muzyk, dwukrotny laureat nagród Grammy i dwukrotnie nominowany do Oscara. Jest znany m.in. z takich hollywoodzkich superprodukcji jak "Dzień Niepodległości", "Bardzo dziki Zachód" czy trylogia "Faceci w czerni".

Laureat Oscara w 2014 roku za najlepszy film zagraniczny ("Wielkie piękno") Paolo Sorrentino (46 lat) to twórca dobrze znany publiczności w Cannes, gdzie prezentował siedem ze swoich ośmiu filmów i sześciokrotnie ubiegał się o Złotą Palmę. W 2008 roku dostał nagrodę jury za film "Boski".

Agnes Jaoui (52 lata) to aktorka, scenarzystka i reżyserka, która we Francji zdobyła sławę dzięki sztukom teatralnym i filmom tworzonym wspólnie z aktorem i scenarzystą Jean-Pierre'em Bacri. Wielokrotnie zdobywała francuskie nagrody filmowe, Cezary, a do jej najbardziej znanych filmów należą: "Opowiedz mi o deszczu", "Książę nie z tej bajki", "Popatrz na mnie" czy "Gusta i guściki".

Niemiecka reżyserka Maren Ade (40 lat) zyskała ogólnoświatowy rozgłos dzięki swemu trzeciemu filmowi "Toni Erdmann", nominowanemu do Oscara i prezentowanemu w ub. roku w Cannes, gdzie zdobył on Nagrodę Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej (FIPRESCI).

Park Chan Wook (53 lata) jest najbardziej znanym przedstawicielem kinematografii południowokoreańskiej. Za film "Old Boy" w 2004 roku zdobył w Cannes nagrodę Grand Prix. W ub. roku prezentował na festiwalu głośny film "Służąca".

Gabriel Yared (67 lat) jest twórcą muzyki do ponad stu filmów, głównie francuskich i hollywoodzkich, tym tak głośnych jak "Angielski pacjent", za którego dostał Oscara, oraz "Utalentowany pan Ripley" czy "Wzgórze nadziei" (oba uhonorowane nominacjami do Oscara).

Fan Bingbing (35 lat) ma za sobą role w licznych produkcjach chińskich; zagrała także w tak kasowych filmach jak "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie" czy "Iron Man 3".

Pedro Almodovar (67 lat) to twórca takich filmów jak "Porozmawiaj z nią", "Volver", "Wszystko o mojej matce", "Wysokie obcasy" czy "Julieta", który od ponad 30 lat uosabia wszystko co najlepsze w hiszpańskim kinie. W ub. roku jury w Cannes przewodniczył Australijczyk George Miller, znany m.in. jako reżyser filmu akcji "Mad Max: Na drodze gniewu".