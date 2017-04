Osiem jak nieskończoność

To fenomen. Kolejna część "Szybkich i wściekłych" okazuje się być jednym z najlepszych otwarć w historii. Jaka inna seria mogłaby się cieszyć aż taką popularnością przy kolejnej części? Dwie, które były bardziej popularne to Harry Potter oraz Gwiezdne Wojny. Ósemka to tak jak poprzednie części bez wątpienia kino rozrywkowe. Oprócz umięśnionych torsów i opiętych biustów, szybkich maszyn i wspaniałych wyścigów do podziwiania jest też piękna Hawana.

"Szybcy i wściekli 8"; reżyseria: F. Gary Gary; w rolach głównych: Vin Diesel, Jason Statham; 136 minut

Oscar bez polityki w tle

Po nagrodzie dla Farhadiego wiele mówiło się o tym, że to nagroda polityczna. Nic bardziej błędnego - polityki w tym filmie nie ma, jest za to powrót do Teheranu i obserwacja tego, co dzieje się z ludźmi w sytuacjach ekstremalnych. Czyli to, do czego nas mistrz z Iranu przyzwyczaił od dawna. To rodzaj kina artystycznego, które przyjmie każdy.

"Klient"; Francja/Iran 2016; reżyseria: Asghar Farhadi; w rolach głównych: Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti; 125 minut

Szef dzidziuś

Domy z dziećmi dzielą się na te, w których rządzą dzieci i na te, w których dorosłym się wydaje, że to oni rządzą. W domu siedmioletniego Tima pojawia się nowy, nieco dziwny brat. Kim jest dzidziuś, który chęć rządzić światem? Zabawa dla dzieci w każdym wieku gwarantowana.

"Dzieciak rządzi"; USA 2017; reżyseria: Tom Grath; 97 minut

I nie opuszczę cię aż po śmierci

Skazany na karę śmierci pozostawia list, a w nim zapowiedziane jest to, co horrory czyni krwistymi - pragnienie zemsty. W kinie można się bać wszystkiego, a widz sam musi ocenić czy strachu w tym filmie za mało, czy być może pozwolono sobie na zbyt wiele. Fani gatunku i tak zobaczą ten obraz kilka razy.

"Ostatnia klątwa"; USA 2016; reżyseria: Simon Rumley; w rolach głównych: Mike Doyle, Erin Cummings; 95 minut

W sieci i na czasie

Kiedy cały świat drży co zrobi w dalekiej Azji Donald Trump do naszych kin wchodzi opowieść z Korei Południowej. W każdym konflikcie najbardziej pokrzywdzeni są przypadkowi ludzie, tak jak rybak, którego sieć wplątuje się w silnik dryfującej łodzi. Wraz z nią zmierza nieuchronnie do kraju, w którym choć wszyscy mówią tym samym językiem, jego traktować będą go jak wroga. Mocne, azjatyckie kino.

"W sieci"; Korea Południowa 2016; reżyseria: Ki-duk Kim; w rolach głównych: Seung-bu Ryoo, Won-geun Lee; 114 minut

Jak działa zakochany umysł

Zakochać się to według niektórych stracić rozum. O tym, że to nic bardziej mylnego, a nasza głowa pracuje najpiękniej przekonamy się oglądając "Porto". Dwoje ludzi poszukuje tu wspaniałego uczucia, a my obserwujemy udany kinowy eksperyment. Dla miłośników ambitnego kina pozycja obowiązkowa.

"Porto"; Portugalia/USA 2016; reżyseria: Gabe Klinger; w rolach głównych: Anton Yelechin, Lucie Lucas; 75 minut

Miłość w czasach bitwy

Pod koniec II Wojny Światowej, w Manchesterze para małżonków - Eryk i Dora próbuje jednocześnie uciekać od rzeczywistości, a z drugiej strony - wyjaśnić tajemnicę z przeszłości, która próbuje ich podzielić. Tomasz Kot mówi w obcym języku, a widz zastanawia się, czy się wzruszyć, czy nie.

"Bikini Blue"; Polska/Wielka Brytania 2017; reżyseria: Jarosław Marszewski; w rolach głównych: Tomasz Kot, Lianne Harvey; 90 minut

Bolesne dorastanie vol. 1984

Po kilku latach dociera na polskie ekrany film, w którym obserwujemy to, co w kinie było już opowiedziane nie raz. I jak zwykle klimat i pomysł są w takich sytuacjach najważniejsze. Estela szybk uczy się tego, co w życiu istotne wtedy, kiedy jej wuj Carlos powraca z Kalifornii do Brazylii. Zamiast opalonego człowieka sukcesu, który wcielił w życie "american dream" widzi zniszczonego i chorego starzejącego się mężczyznę. Do refleksji.

"Kalifornia"; Brazylia 2015; reżyseria: Marina Person; w rolach głównych: Clara Gallo, Caio Horowicz; 85 minut

Podróż w przeszłość

Poznanie młodego chłopca, który zakrada się do domu mężczyzny sprawia, że ożywają wspomnienia i pojawiają się refleksje. Kino psychologiczne + Mirosław baka, którego zawsze warto oglądać.

"Mały Jakub"; Polska 2017; reżyseria: Mariusz Bieliński; w rolach głównych: Mirosław baka, Jan Sączek; 78 minut

