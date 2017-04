Jego teledysk do singla "See You Again", nagrany przy okazji premiery filmu "Szybcy i wściekli 7", który do dziś obejrzano na kanale YT ponad dwa i pół miliarda razy, a sam singiel przez dwanaście kolejnych tygodni nie opuszczał pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów, stając się jednocześnie jednym z największych hitów 2015 roku na całym świecie. Dominacja na listach przebojów przełożyła się na rzeczywistość internetową - na trzech najważniejszych kontach w mediach społecznościowych obserwuje go w sumie niebagatelna liczba 85 milionów fanów! Tylko w ubiegłym roku Wiz wydał solowy album "Khalifa"; kolaborację z Juciy J pod szyldem TGOD Mafia i dwa nie-albumowe single, w tym utwór do filmu "Suicide Squad", który z miejsca stał się międzynarodowym przebojem. Na najbliższe miesiące zaplanowana jest premiera jego nowego albumu, "Rolling Papers 2" a już teraz rozkręca się kolejna współpraca przy filmowej serii "Szybcy i wściekli" – singiel "Gang Up". No i nie zapominajmy, że "Black & Yellow", sztandarowy utwór Wiza, zyskał nowe życie dzięki udanemu połączeniu z nieszablonowym bohaterem jakim stał się Batman w filmie "LEGO Batman: The Movie".

BILETY

karnet 2-dniowy – 359 PLN / karnet 2-dniowy + pole namiotowe – 419 PLN

bilet jednodniowy – 199 PLN

Zniżka dla dzieci: od 3. do 10. roku życia - 50% ceny biletu: 179 PLN / 209 PLN / 99 PLN. Dzieci do 3. roku życia: udział bezpłatny.