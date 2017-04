Dziewięć filmów, głównie z Europy, ubiegać się będzie w tym roku o nagrodę Złotej Palmy w kategorii krótkiego metrażu w ramach 70. Festiwalu Filmowego w Cannes. Wśród konkurentów o nagrodę jest film 24-letniego Polaka - Grzegorza Mołdy, absolwenta Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Konkursowe projekcje odbędą się między 17 a 28 maja.

Obok filmów europejskich do konkursu jury zakwalifikowało także po jednej etiudzie z Iranu, Stanów Zjednoczonych, Chin i Kolumbii.

Komisja selekcyjna obejrzała w tym roku 4843 krótkich filmów (o 165 mniej niż w 2016 r.).

Wśród zakwalifikowanych do finałowego konkursu dzieł znalazło się 8 fabuł i animacji, m.in.: "Pepe le Morse" Lucrere'a Andreae (film animowany, Francja), "Katto" Teppo Airaksinen (Finlandia), "A Drowning Man" Madhi Fleifel (Dania/Grecja), "Lunch Time" Alireza Ghasemi (Iran), "Across my Land" Fiony Godivier (Stany Zjednoczone), "Koniec widzenia" Grzegorza Mołdy (Polska), "Xiao cheng er yue" de Qiu Yang (Chiny), "Damiana" Andres Ramirez Pulido (Kolumbia) oraz "Push it" Julii Thelin (Szwecja).

Ponadto Cinefondation - zajmująca się promocją młodych twórców światowego kina - zaplanowała z okazji jubileuszu dwudziestolecia swego istnienia, projekcje 16 filmów (14 fabularnych i 2 animowanych), wybranych spośród prac zgłoszonych przez szkoły filmowe z całego świata.

Trzy nagrody Cinefondation zostaną wręczone 26 maja podczas gali poprzedzającej uroczysty pokaz nagrodzonych filmów krótkometrażowych.

W tym roku jury oceniającemu filmy krótkometrażowe przewodniczyć będzie rumuński reżyser Cristian Mungiu.