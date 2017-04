"Ogłosiliśmy, że siła kobiety - the power of woman - jest tematem przewodnim tego festiwalu. Wszyscy, którzy nie przespali tego roku, widzieli, że świat jest podminowany, a kobiety wszędzie mają do zagrania bardzo istotną rolę. Robią to coraz lepiej i - czy się z tym zgadzamy, czy nie - ignorować tej roli nie możemy. Wierzę w taką siłę kobiet, która uratuje świat" - podkreślił dyrektor Festiwalu Jan A.P. Kaczmarek na konferencji prasowej we wtorek.

Transatlantyk Festival to wydarzenie poświęcone muzyce, sztuce filmowej i edukacji filmowej, organizowane w Łodzi po raz drugi - wcześniej odbywało się w Poznaniu. Jak zaznaczył twórca Festiwalu Jan A.P. Kaczmarek, w tym roku Transatlantyk jeszcze silniej związany z Łodzią poprzez współpracę z Narodowym Centrum Kultury Filmowej.

- Dwie sekcje, w których będziemy prezentować najważniejsze i najciekawsze filmy przywożone z wiodących festiwali m.in. z Berlina, Locarno, Wenecji, Toronto to "Panorama" i "Docs". W ramach tej pierwszej publiczność obejrzy m.in. "Zwierzęta" Grega Zglińskiego - jeden z najciekawszych filmów tegorocznego Berlinale. Pokażemy także polską premierę najnowszego obrazu Volkera Schloendorffa "Return to Montauk" - zaznaczyła dyr. programowa Festiwalu Joanna Łapińska.

Jak dodała, we wszystkich sekcjach pojawiać się będą pozycje dotyczące wiodącego tematu Festiwalu, czyli "siły kobiety", np. w "Panoramie" będzie to szwajcarski film o walce kobiet o prawo do głosowania "The Divine Order".

Z kolei Docs będzie przeglądem filmów dokumentalnych z całego świata; znajdzie się w nim m.in. portret słynnego amerykańskiego komika - "Jerry Lewis. The Man Behind the Clown".

Po raz pierwszy przyznana zostanie nagroda Transatlantyk Distribution Award w wysokości 40 tys. zł. Otrzyma ją dystrybutor, który wprowadzi do kin film z sekcji Panorama i Docs, ktory zwycięży w głosowaniu publiczności festiwalowej. W ramach Transatlantyku po raz drugi odbędzie się też konkurs polskich filmów krótkometrażowych.

Nowością w programie Festiwalu będzie sekcja "Historie Kina". Wypełnią ją najważniejsze dzieła w historii X Muzy - w tym roku będą to słynne debiuty, m.in. "Czekolada" Claire Denis i "Noc myśliwego" Charlesa Laughtona.

Jedną ze specjalności Transatlantyku jest sekcja "Kino Kulinarne". W tym roku będzie w niej można obejrzeć pięć obrazów - każdy seans połączony zostanie z kolacją inspirowaną filmem. Przygotują je słynni szefowie kuchni, m.in. Modest Amaro.

Także w tym roku na ulicach Łodzi pojawi się Kino Łóżkowe, czyli kilkadziesiąt wieloosobowych łóżek, a których wieczorami odbywać się będą seanse filmowe, a w ciągu dnia - wykłady i spotkania z gośćmi festiwalowymi.

Do wiodącego motywu Transatlantyku nawiąże przegląd filmów Barbary Sass-Zdort, specjalistki od tworzenia na ekranie wyrazistych portretów silnych kobiet. Publiczność będzie miała szansę poznać niektóre z odtwórczyń tych ról.

Do branży filmowej skierowane są dwie nowe propozycje festiwalowe - Lodołamacz, czyli cykl spotkań z reżyserami i producentami, przybliżających sekrety poruszania się po rynku dystrybucyjnym oraz konkurs na film krótkometrażowy "Poczuj wolność okiem kamery" skierowany do młodych twórców.

Festiwal Transatlantyk będzie odbywał się od 14 do 22 lipca. Jego tegorocznymi partnerami są Szkołą Filmowa w Łodzi, EC1 Łodź Miasto Kultury, Fotofestiwal, Festiwal Kamera Akcja oraz Letni Festiwal Filmowy Polówka.