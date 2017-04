W ramach akcji "Wracamy z hitami" na wielkim ekranie ponownie będzie można zobaczyć najważniejsze premiery ostatnich miesięcy. Akcja obejmie aż 16 tytułów.

W repertuarze Multikina czekają: nagrodzony Oscarami w sześciu kategoriach "La La Land", zdobywca trzech Oscarów w tym w kategorii najlepszy film - "Moonlight" oraz nagrodzone dwoma statuetkami "Przełęcz ocalonych" i "Manchester by the Sea". Ponadto do Multikina wrócą najważniejsze premiery z drugiej połowy 2016 roku i początku 2017 roku, czyli: "Dziewczyna z pociągu", "Inferno", "Nowy początek", "Zwierzęta nocy", "Bridget Jones 3", "Doktor Strange", "Ukryte piękno", "Split" oraz "Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie". Nie zabraknie również bijących frekwencyjne sukcesy polskich produkcji: "Wołyń", "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" oraz "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej".

Sieć Multikino zaprasza na filmowe hity od 7 do 20 kwietnia.