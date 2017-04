"Smoleńsk" zwyciężył w kategoriach: Wielki Wąż – Najgorszy Film Roku, Reżyseria, Scenariusz, Aktorka, Duet, Żenujący Film na Ważny Temat, Najbardziej Żenująca Scena. W tych kategoriach docenieni zostali m.in. Antoni Krauze, Marcin Wolski, Beata Fido oraz Azjaci protestujący pod Wawelem. Zdobywając siedem Węży "Smoleńsk" wyrównał rekord należący do "Kac Wawa", która wygrała Węże w 2013 roku.

Nie tylko "Smoleńsk" i twórcy z nim związani zdobyli tegoroczne Węże. Wśród aktorów, do których powędrowało te wyróżnienia znaleźli się także: Maciej Stuhr za pracę z dubbingiem w filmie "Czerwony kapitan", Redbad Klijnstra doceniony za duet aktorski z Beatą Fido, Michał Lesień nagrodzony za najgorszą rolę męską w filmie "Kobiety bez wstydu" oraz Marian Dziędziel, którego występ w "Gejszy" oceniono w Akademii, jako zdecydowanie poniżej talentu tego wybitnego aktora. Po czterech latach Marian Dziędziel ponownie sięgnął po Węża w tej samej kategorii.

Węża za najgorszy plakat do filmu polskiego otrzymał "Bóg w Krakowie", wśród teledysków wygrał "Missing" do filmu "Słaba płeć?", najgorszy przekład tytułu zagranicznego to "183 metry strachu" (w oryginale "The Shallows") i już drugi rok z rzędu nagroda ta wędruje do firmy UIP. Węże 2017 przyznano w sumie w 13 kategoriach.

Uroczystość wręczenia nagród odbywała się w Teatrze TrzyRzecze w Warszawie. Wśród gości, którzy pojawili się na gali znaleźli się m.in.: Katarzyna Piasecka, Kamil Dąbrowa, Piotr Bukartyk. Mimo usilnych starań organizatorów, nikt z twórców nagrodzonych Wężami w tym roku nie pojawił się po odbiór tych wyróżnień.

LISTA LAUREATÓW WĘŻY 2017

WIELKI WĄŻ - NAJGORSZY FILM ROKU

Smoleńsk

za powrót do kina socrealistycznego w jego najczystszej postaci (tylko z odwróconymi biegunami).

NAJGORSZA REŻYSERIA

Antoni Krauze - Smoleńsk

NAJGORSZY SCENARIUSZ

Tomasz Łysiak, Antoni Krauze, Maciej Pawlicki, Marcin Wolski - Smoleńsk

ŻENUJĄCY FILM NA WAŻNY TEMAT

Smoleńsk, reżyseria Antoni Krauze, producent Maciej Pawlicki

NAJGORSZA ROLA MĘSKA

Michał Lesień - Kobiety bez wstydu

NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA

Beata Fido - Smoleńsk

WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU

Marian Dziędziel - Gejsza

NAJGORSZY DUET NA EKRANIE

Beata Fido i Redbad Klijnstra - Smoleńsk

NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA

Azjaci protestujący pod Wawelem - Smoleńsk

EFEKT SPECJALNEJ TROSKI

Maciej Stuhr dubbingujący Macieja Stuhra - Czerwony kapitan

NAJGORSZY TELEDYSK OKOŁOFILMOWY

Ola Gintrowska "Missing" - Słaba płeć?

https://www.youtube.com/watch?v=Xi5slCFujwA

NAJGORSZY PLAKAT

Bóg w Krakowie

NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU ZAGRANICZNEGO

The Shallows - 183 metry strachu