14. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w dniach 12-21 maja w Warszawie i Wrocławiu, w Lublinie 11–21 maja, zaś w Gdyni 17-26 maja. Lokalna edycja festiwalu będzie miała miejsce także w Bydgoszczy, która odbędzie się 16–21 maja.

Festiwal odbędzie się w tym roku w : Warszawie (Kinoteka, Luna i Iluzjon), Wrocławiu (Dolnośląskie Centrum Filmowe), Gdyni (Gdyńskie Centrum Filmowe), Bydgoszczy (Kino Orzeł) i po raz pierwszy w Lublinie (Centrum Spotkania Kultur). O nagrodę powalczy 14 filmów.

W Konkursie Głównym znalazł się m.in. nominowany do Oscara "Nie jestem twoim murzynem" ("I Am Not Your Negro") Raoula Pecka, opowiadający historię segregacji rasowej, prześladowań i walki o prawa Afroamerykanów w USA oraz najnowszy film Siergieja Łoźnicy "Austerlitz" ("Austerlitz"), ukazujący turystów odwiedzających muzea w byłych obozach zagłady.

Także w ramach Konkursu Głównego zostanie pokazany ostatni film Michaela Glawoggera "Bez tytułu" ("Untitled", reż. Monika Willi, Michael Glawogger). Kolejną uwielbianą przez polską publiczność gwiazdą jest Ulrich Seidl – widzowie tegorocznej edycji festiwalu zobaczą jego najnowsze "Safari" ("Safari"), w którym Seidl portretuje austriackich myśliwych, zażywających "uroków" mordowania zwierząt w afrykańskim rezerwacie. W "Zero days" zdobywca Oscara® Alex Gibney odkrywa przed nami fenomen Stuxnet – samoreplikującego się wirusa komputerowego odkrytego przez międzynarodowych ekspertów IT w 2010 roku.

W Konkursie Głównym także film przedstawiający sylwetkę Josepha Beuysa, niemieckiego twórcy, teoretyka, którego koncepcje określiły kształt dzisiejszego myślenia o sztuce współczesnej ("Beuys" Andresa Veiela). W konkursie znalazł się "Obcy w raju" ("Stranger In Paradise") Guido Hendriksa – według festiwalu IDFA "najważniejszy film o uchodźcach w 2016 roku".

Tonislaw Hristow w "Dobrym listonoszu" ("The Good Postman") zastanawia się, co to znaczy być Europejczykiem w dobie zmieniających się systemów politycznych i wzmożonych ruchów migracyjnych. Bohaterami filmu są mieszkańcy małego miasteczka w Bułgarii na granicy z Turcją. W nagrodzonych na tegorocznym festiwalu w Sundance "Maszynach" ("Machines") Rahul Jain opowiada o koszmarnych warunkach pracy ludzi zatrudnionych w jednej z fabryk włókienniczych w Indiach. "Last Men in Aleppo" Ferasa Fayyada i Søren Steen Jespersen (najlepszy film dokumentalny Sundance 2017) to obraz przedstawiający wolontariuszy "Białych Hełmów" przeszukujących gruzy zniszczonego syryjskiego miasta w nadziei na odnalezienie żywych osób.

Widzowie 14. Millennium Docs Against Gravity zobaczą ponad 100 filmów non-fiction. Część programu w dość dosłowny sposób nawiązuje do hasła "Oderwij się!" – jak "Amatorzy w kosmosie" ("Amateurs in Space") Maxa Kestnera (również w Konkursie Głównym) o pierwszej w dziejach ludzkości rakiecie kosmicznej zbudowanej przez amatorów.