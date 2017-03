MARCIN CICHOŃSKI: Ty chyba jesteś masochistą, bo nim trzeba być żeby oglądać aż tyle złych filmów…

KAMIL ŚMIAŁKOWSKI: Oglądanie filmów i ocenianie ich jest przecież powinnością krytyka filmowego. Nie raz natrafiałem w swoim życiu na złe filmy i w którymś momencie zacząłem czerpać przyjemność z obserwacji potknięć na różnych poziomach. Musimy pamiętać, że film to dzieło zbiorowe, a to powoduje, że jest mnóstwo okazji i sposobności, by ktoś to spartolił.

Wielu z nas, widzów, ma też doświadczenie, że świetnie ogląda się w gronie przyjaciół zły film – śmiejąc się i dogadując. Czynimy z tego doroczne święto.

I przy okazji narażacie się sami na krytykę. Pierwsze kontrowersje pojawiły się przy okazji Krzysztofa Zanussiego?

Wcześniej, bo już przy pierwszej edycji. Polska kultura nie jest przyzwyczajona do krytyki – u nas albo należy mówić dobrze, albo przemilczeć, zwłaszcza kiedy mówimy o twórcach znanych, ważnych i wybitnych. Choć było w historii polskiej krytyki kulturalnej kilka takich osób, które pisały bardzo ostro, jak np. Zygmunt Kałużyński. Ogólnie standard jest taki, że jeśli ktoś znany się przy czymś potknie, to udajemy, że nie ma tematu. A temat jest i od początku należy go zauważać i piętnować, żywiąc może naiwną nadzieję, że następnym razem będzie lepiej.

Przy pierwszej edycji był problem, ponieważ rzucił się na nas pan Idziak, z którym odbyłem długą debatę w Filmwebie. W efekcie pozostaliśmy przy swoich stanowiskach, a zdanie Sławomira Idziaka było takie, że bardzo szkodzimy polskiemu kinu. Jak widać minęło pięć lat i polskie kino ma się tylko lepiej, a z drugiej strony ciekawie się spolaryzowało, bo mamy sporo bardzo dobrych filmów i sporo filmów bardzo złych.

Przy tegorocznej edycji też pojawiły się zarzuty. Część prasy prawicowej antycypując – jak sądzę – triumf "Smoleńska" zarzuciła wam upolitycznienie nagrody. Jak to odbierasz?

My o Wężach mówimy sami, że to są nagrody dla najgorszych filmów. Ale jeśli tak na poważnie się nad tym zastanowić, to jest to wypadkowa pomiędzy tym, jak ten film jest zły i tym, jak bardzo nam go wciskano promocyjnie. Im większa promocja tego filmu – w najróżniejszych tego słowa znaczeniach – tym bardziej o tym filmie słyszymy. A im bardziej tego filmu oczekujemy, tym bardziej jesteśmy zawiedzeni, jeśli ten film jest zły. Zawsze w kinach pojawiają się potworki, o których mało kto słyszał. Czasami one u nas wygrywają, jak trzy lata temu film "Ostra randka", z którego twórcą procesuję się aktualnie. Ale to, że wygrała "Kac Wawa", to że wygrał Zanussi, to że być może wygra "Smoleńsk" wynika z tego, że to są filmy głośne, od których bardzo dużo oczekiwaliśmy i bardzo mocno je promowano. Od takich filmów oczekujemy więcej.

Moim faworytem w tym roku nie jest "Smoleńsk", moim faworytem jest "Gejsza", ale jestem przekonany, że wiele osób jej po prostu nie widziało – i z akademików i zwyczajnych widzów – i dlatego być może wygra "Smoleńsk". Ale sukcesu bardziej życzę "Gejszy".

Wspomniałeś o procesie. Powiedz czego dotyczy sprawa i czy według ciebie jest to forma zemsty za"Węże"?

Oczywiście! Moim zdaniem jest to forma rewanżu, choć oczywiście oskarżono mnie o to, że bezprawnie bez zgody twórców wykorzystałem fragmenty filmu na gali. Samego procesu nie chcę komentować z szacunku dla sądu. Jak się skończy, to wtedy będę opowiem więcej. Ale to też jedyny taki przypadek w historii – wszyscy inni twórcy albo udają, że nie istniejemy, bo to jest najczęstsza reakcja – starają się nas wyprzeć nasze istnienie, albo podchodzą do tego trochę z humorem, a trochę z dystansem.

Jednym z największych osiągnięć naszej pracy ostatnich lat jest – powiem to górnolotnie – zaistnienie świadomości Węży w dyskursie publicznym. W Polsce zaczęło się mówić o złym kinie i dla wielu dziennikarzy, którzy do tej pory nie odważali się mówić i pytać o złe kino, staliśmy się pretekstem. Teraz mają jak zahaczyć temat, zapytać"dostał pan w tym roku węża, co pan o tym sądzi" i nawiązać do tego, co się komuś nie udało. Kawał dobrej roboty dzięki temu zrobiliśmy.

Jak finansowane są Węże? Wiesz – gdzieś trzeba się spotkać, wręczyć nagrody – to wszystko generuje koszty…

Co roku jest inaczej. Wciąż nie jesteśmy sformalizowaną grupą ludzi zajmującą się kulturą. Kontaktujemy się przez Facebook, przez maile, czasem telefonicznie i działa to dwufazowo. Z jednej strony akademia przyznaje najpierw nominacje, a potem nagrody. Z drugiej - przez te lata udało mi się znaleźć grupę ludzi dobrej woli, którzy pomagają w ogłoszeniu wyniku – ktoś organizował własnym kosztem streaming internetowy, przyjaciele – a takich mamy w branży filmowej – organizowali kamery, a kamerzyści przychodzili za darmo, by nas kręcić. Czasem jest to gala, ale nie zawsze. Raz udało nam się znaleźć sponsora i pokryć część kosztów. Bo w Polsce nie łatwo jest znaleźć sponsora na kulturę, a co dopiero na takie dziwne wydarzenie kulturalne.

Dziś, po pięciu edycjach trochę ta grupa się zmęczyła tym dorocznym zrywem. W zeszłym roku było skromniej – w tym roku również będzie skromnie. Może za parę lat znów znajdziemy sponsorów, może jakaś młodsza grupa ludzi zajmie się organizacją.

Fajne jest też to, że wspierają nas też ludzie kultury. Jest z nami na przykład od kilku lat Tomasz Karolak – może w ramach jakiejś pokuty, może w ramach poczucia humoru.

Przygotowania do gali Węże 2015 - na zdjęciu Tomasz Karolak i Kamil Śmiałkowski; fot. facebook.com/nagrodyweze / Facebook

Kiedy przyjdzie taki czas, że polscy twórcy będą mieli tyle dystansu, że odbiorą Węże i jeszcze zrobią z tego wydarzenie, jak Halle Berry, która na Malinach sparodiowała swój płacz oscarowy?

My już to mamy. Mówi się, jaki Hollywood ma do siebie dystans, dając przykłady Halle Berry czy Sandry Bullock, ale pamiętajmy, że Maliny przyznawane są od kilku dekad. A osób, które przez ten czas odebrały Maliny jest kilka. Natomiast nam udało się już przy drugiej edycji Węży - pojawił się Jacek Samojłowicz i odebrał sporo statuetek za "Kac Wawę". Ba, na naszych galach pojawiają się czasem nawet nominowani. Raz przyszedł Arek Jakubik, ale nic nie odebrał – byli lepsi. Od tej strony już mamy Hollywood albo i lepiej. Bo tam jest znacznie więcej niż u nas agentów bez poczucia dystansu i poczucia humoru, którzy mówią: tylko się nie zbliżaj do tej imprezy. Wbrew pozorom, jak widać po przykładach wspomnianych pań wcale to tak nie szkodzi, a wręcz pomaga. My idziemy w dobrym kierunku – Barbara Kurdej-Szatan nie mogła przybyć, a nagrała film, że "z góry bardzo dziękuję". No i faktycznie wygrała.

A kiedy przyjdzie taki czas, że zabawa konwencją wejdzie nam w krew i będziemy się wręcz bawić mogąc oglądać polskie produkcje typu "Sharknado", które dziennikarz Piotr Dobry nazywał w swym cyklu "tak złe, że aż dobre"?

Mam nadzieję, że to kolejny krok, jaki polska kinematografia poczyni. Już jest dobrze. Zeszłoroczny sukces takich filmów jak "Ostatnia rodzina", "Wołyń" czy "Jestem mordercą" albo – z drugiej strony, w kinie czysto popularnym – "Planeta singli" pokazują, że coraz lepiej radzimy sobie z tworzeniem historii, które ludzie chcą oglądać. W momencie, w którym mamy tylu dobrych rzemieślników (i ludzi, którzy dochodzą do poziomu artystów, ale o rzemieślnikach chcę mówić), to tylko krok by oni rozlali się szerokim nurtem po różnych stylistykach. Gdzieś jest tu i temat komedii, które umiejętnie bawią się konwencjami. To jest coś, co przed laty umiał już chociażby Machulski. Ale wrócimy do tego – myślę, że to jest kwestia kilku lat i pojawią się dobre polskie komedie – filmy, które będą bawiły się schematami filmowymi. Jeśli przytaczasz jako przykład "Sharknado" – to jest umiejętność kręcenia tanio, śmiesznie i z dystansem. Do tego droga jest najdłuższa, bo do tego potrzeba pasjonatów kina. To będzie następna generacja – to są ludzie, którzy teraz mają po dwadzieściakilka lat i wychowani są na oglądaniu setek filmów. Tacy nasi młodzi Tarantino – ludzie którzy te tysiące filmów potrafią w swej głowie przetrawić i stworzyć z tego nową jakość, a jednocześnie na tyle młodzi, by była w nich ta świeżość. U nas niestety twórca filmowy zaczyna dość późno, a jeśli zaczyna wcześnie to dlatego, że jest artystą. Jeszcze trochę drogi przed nami, ale jestem dobrej myśli – i tu sobie poradzimy.