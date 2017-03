Jessica Chastain przebywa w Warszawie w związku z promocją filmu "Azyl". opowiadającym o niezwykłych losach rodziny Żabińskich, pracujących w warszawskim Zoo, którzy podczas II Wojny światowej uratowali życie wielu Żydów. W filmie, który do kin trafi 24 marca, obok niej wystąpi inna znana postać światowego kina - Daniel Bruhl.

Wizytując Warszawę aktorka zabiera też głos w sprawach społecznych. Zapowiedziała swe poparcie dla organizowanego jutro Strajku Kobiet, sugerując, że weźmie udział w jutrzejszej demonstracji. Post na ten temat ukazał się na jej profilu na Facebooku:

Celebrating #womenshistorymonth by bringing @thezookeeperswife to Poland! #antoninażabińska

Also I plan to celebrate #InternationalWomensDay by striking on March 8th and marching in solidarity with the women of Poland. If youre not aware of the current political struggle they're facing, please look it up.