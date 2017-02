Informacja o pokazie przekazywana jest głównie przez media społecznościowe. Jak piszą organizatorzy: "W piątek, 24 lutego, kolejna odsłona guerrilla cinema! Zapraszamy na otwartą dla wszystkich projekcję KNIVES OUT na fasadzie siedziby Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Zaczynamy o 20.00. Dlaczego tam? Zrobiliśmy film o podłej zmianie, pokazujemy go na budynku partii, która zawdzięcza swój sukces żerowaniu na ksenofobii i nienawiści do imigrantów. Raz jeszcze wchodzimy z filmem w przestrzeń miejską. Sztuka, która nie wychodzi na ulice, jest współwinna coraz głębszej społecznej apatii. Weszliśmy w okres normalizacji rządów autorytarnych. Trzeba zrobić wszystko, aby z tym skończyć. Dołączcie do nas!"

- To film o tym, co dzieje się w nas od czasów dobrej zmiany - mówi w rozmowie z dziennik.pl Przemek Wojcieszek, reżyser filmu "Knives out". Jak zaznacza twórca - W Polsce powinniśmy zwróicić uwagę na obrazy zmuszające do myślenia, na kino moralnego niepokoju, pokazać, że sa tworzone nie tylko takie obrazy jak "Zerwany kłos".

Przemek Wojcieszek, reżyser filmu "Knives out" / Materiały prasowe

Zapytany, kto zaproszony jest na pokaz, reżyser mówi, że każdy - Film bardzo dobrze odbierany jest na pokazach, a widz w pokazach ulicznych jest bardzo wdzięczny, żywo reaguje na to, co widzi - zaznacza. Zapytany, czy zaprasza też prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, Wojcieszek zauważa - Wiem, że zarówno Donald Trump jak i Jarosław kaczyński śledzą to, co w internecie pojawia się na ich temat, ogladają filmy i króteki formy, które powstają - to znamienne - mówi. I zaprasza na pokaz każdego, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim.

Mówiąc o filmie Wojcieszek zauważa, ze to film współczesny, o ludziach, którzy próbują się odnaleźć w rzeczywistości. - Część ich reakcji jest łagodna, część bardzo radykalna - opowiada. W filmie "Kinves Out" sześcioro dwudziestolatków potyka się po raz pierwszy od matury - porównanie ich losów staje się pretekstem do gorącej dyskusji o współczesności.