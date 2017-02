"Pierwsza część uroczystości pogrzebowych Danuty Szaflarskiej będzie miała miejsce o godz. 13 w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie. Druga część rozpocznie się o godz. 15. Aktorka spocznie w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych" - poinformowano w komunikacie przesłanym w środę przez TR Warszawa, w którym występowała Szaflarska. Najnowszy spektakl placówki - "G. E. N." - dedykowany jest pamięci zmarłej aktorki.

Jak zapowiedział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin podczas środowej rozmowy z IAR, pogrzeb artystki będzie miał charakter państwowy.

W komunikacie dodano także, że 27 lutego w Pałacu Ślubów przy pl. Zamkowym w Warszawie wystawiona zostanie księga kondolencyjna.

"Wnosiła do naszego teatru serce, wrażliwość i artystyczną energię" - napisano w treści komunikatu TR Warszawa. "Łączyła nas z przeszłością, a jednocześnie kierowała w przyszłość. Sama przekraczała granice wieku, tak jakby czas dla niej nie istniał. Kochaliśmy ją za humor i ciętą ripostę, dystans do siebie i życia" - podkreślono.

Danuta Szaflarska była jedną z pierwszych powojennych gwiazd filmowych, nazywana też pierwszą amantką powojennej kinematografii. Jej kariera aktorska trwała prawie 80 lat. Miała na koncie około stu ról teatralnych. W czasie powstania warszawskiego aktorka była łączniczką Armii Krajowej.

Po wojnie, przez rok, występowała w Starym Teatrze w Krakowie (1945-46), a następnie w Łodzi - w Teatrze Kameralnym. W 1949 r., po likwidacji Kameralnego, przeniosła się do Warszawy. Do 1957 r. występowała w Teatrze Współczesnym, potem w Narodowym (1954-66). Od 1966, do emerytury w roku 1985, pracowała w Teatrze Dramatycznym. Potem, gościnnie, występowała na scenach niemal wszystkich warszawskich teatrów - od 2010 r. była członkiem zespołu aktorskiego TR Warszawa. Sławę zdobyła dzięki rolom w popularnych filmach, m.in. "Zakazanych piosenkach", czy "Skarbie". Wystąpiła także m.in. w takich produkcjach jak "Korczak", "Dolina Issy", "Ludzie z pociągu" i "Pożegnanie z Marią".

W TR Warszawa grała w spektaklach Grzegorza Jarzyny - "Uroczystości", "Między nami dobrze jest" i "Drugiej kobiecie". Zagrała również w filmowej adaptacji sztuki Doroty Masłowskiej "Między nami dobrze jest".

"Przypomniała nam o wadze i wartości tego, co robi się w teatrze. Podnosiła stawkę teatru. Potwierdzała istotność zawodu aktora i przypominała aktorom o pełnionej przez nich misji" - mówił PAP Grzegorz Jarzyna, reżyser i dyrektor artystyczny TR Warszawa.

W 2015 r. Szaflarska została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski "w uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności znamienitych osiągnięć w pracy artystycznej i znaczącego wkładu w rozwój polskiej kultury oraz za działalność na rzecz niepodległości i przemian demokratycznych w Polsce".

Koordynatorem uroczystości pogrzebowych jest TR Warszawa przy wsparciu Narodowego Instytutu Audiowizualnego i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.