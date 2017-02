"On Body and Soul" ze Złotym Niedźwiedziem dla najlepszego filmu.

"Pięknym, wrażliwym i poetyckim filmem jest węgierskie „Of Body and Soul” w reżyserii Ildiko Enyed. To film o tym, jak przez senne marzenia ujawniamy skrywane głęboko lęki, blokady, traumy. Naszą podświadomość. Dwoje bohaterów miejskiej… rzeźni (w tym pomieszaniu ekstremów jest siła i poezja) młodą zamkniętą w sobie emocjonalnie specjalistkę od jakości mięsa i dyrektora finansowego firmy, który jest niepełnosprawny łączy uczucie, którego nie potrafią wyrazić w realu. Tych dwoje spotyka się ze sobą w snach w pod postaciami jelenia i lani. Kiedy wreszcie zbliżą się do siebie, ich sny znikną." - pisała w relacji z Berlina nasza korespondentka Mariola Wiktor.

Agnieszka Holland z nagrodą im. Alfreda Bauera / PAP/EPA / CLEMENS BILAN

"Pokot" Agnieszki Holland został w sobotę uhonorowany Nagrodą im. Alfreda Bauera, przyznawaną filmom fabularnym wyznaczającym nowe perspektywy w sztuce filmowej, na 67. MFF Berlinale.

Film powstał na podstawie powieści Olgi Tokarczuk "Prowadź swój pług przez kości umarłych".

Srebrny Niedźwiedź za reżyserię przypadł m.in. dla Akiego Kaurismakiego za obraz "The Other Side of Hope"