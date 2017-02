To kolejne rozdanie nagród, na którym triumfuje musical Damiena Chazella. Na co jednak zwracają uwagę wszyscy, to fakt, że o ile często wygrywa Emma Stone, to o nagrodzie dla Ryana Goslinga nie wspomina nikt. Tak było i wczoraj podczas wręczania nagród BAFTA.

Jeśli traktować je jako przedoscarową przepowiednią, to "La La Land" ma szanse na Oscara za film roku, ale także w takich kategoriach jak reżyseria i oczywiście muzyka.

Po raz kolejny nagradzano też "Manchester By The Sea" - tu wygrywa pogromca Goslinga Casey Affleck, obraz nagrodzony został też za scenariusz.

Za najlepszy film brytyjski uznano "Ja, Daniel Blake".

Najlepszy film:

"La La Land"

Najlepszy film brytyjski:

"Ja, Daniel Blake"

Reżyseria:

Damien Chazelle ("La La Land")

Aktorka:

Emma Stone ("La La Land")

Aktor:

Casey Affleck ("Manchester by the Sea")

Zdjęcia:

"La La Land"

Scenariusz:

"Manchester by the Sea"

Scenariusz adaptacja:

"Lion. Droga do domu"

Aktorka drugoplanowa:

Viola Davis ("Fences")

Aktor drugoplanowy:

Dev Patel ("Lion. Droga do domu")

Najlepszy brytyjski debiut:

"Under the Shadow"

Efekty specjalne:

"Księga dżungli"

Film animowany:

"Kubo i dwie struny"

Film nieanglojęzyczny:

"Syn Szawła" László Nemesa

Dokument:

"13th"

Dekoracje:

"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć"

Montaż:

"Przełęcz ocalonych"

Kostiumy:

"Jackie"

Dźwięk:

"Nowy początek"

Muzyka:

"La La Land"

Charakteryzacja:

"Boska Florence"

Nowa gwiazda:

Tom Holland

Najlepsza brytyjska animacja:

"A Love Story"

Najlepszy brytyjski krótki film:

"Home"

Nagroda honorowa:

Mel Brooks