9 stycznia organizatorzy 67. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie ogłosili listę filmów zakwalifikowanych do krótkometrażowej sekcji konkursowej Berlinale Shorts. O Złotego oraz Srebrnego Niedźwiedzia powalczą 23 filmy z 19 krajów, w tym film dokumentalny "Miss Holocaust" Michaliny Musielak - informuje PISF.

W filmie przedstawione są starsze kobiety przygotowujące się do ważnego wydarzenia: uczą się poruszać w odpowiedni sposób, otrzymują numery i chcą odnieść sukces. Uroczystość, w której biorą udział mieszkanki Domu Spokojnej Starości dla Ocalałych z Holokaustu Yad Ezer w Hajfie, to Konkurs Piękności. Glamour, aplauz publiczności i korona - z reguły o to chodzi w takich imprezach. Jednak nie tym razem. Teraz uczestniczki mają do przekazania światu bardzo ważną informację - zapowiadają twórczynie filmu.

Bohaterki dokumentu pochodzą z Polski, Rosji, Czech i Rumunii. Jedną z nich jest 86-letnia Judith Rosenzweig, która bierze udział w konkursie z innych powodów niż pozostałe uczestniczki. Rosenzweig szuka okazji, by opowiadać i przestrzegać - nawet w tak absurdalnej okazji, jak konkurs piękności dla Ocalałych z Holokaustu - o wspólnej dla wszystkich mieszkańców domu historii, wspomnieniu strachu, głodu i śmierci.

Musielak, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i od 2016 r. studentka Antropologii Wizualnej na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim (Freie Universitat Berlin), nakręciła film we współpracy z Ireną Siedlar (reżyseria) i Moniką Dembińską (scenariusz). Autorką zdjęć jest Beata Rakoczy, producentkami - Karolina Galuba i Małgorzata Małysa (Furia Film). Niemieckim koproducentem obrazu jest Juno Film.

67. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie odbędzie się w dniach 9-19 lutego 2017 r. Przewodniczącym jury tegorocznej edycji festiwalu będzie Paul Verhoeven. Prócz "Miss Holocaust" podczas Berlinale o nagrody powalczy "Pokot", film Agnieszki Holland na motywach powieści Olgi Tokarczuk "Prowadź swój pług przez kości umarłych".