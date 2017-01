Nagrody wręczono dziś w nocy w Beverly Hills, w Los Angeles. Obraz wymieniano wśród faworytów, ale takiego deszczu nagród dla "La La Land" nie spodziewał się nikt - film wygrał we wszystkich nominowanych kategoriach: za najlepszy film komediowy lub musical, za scenariusz, reżyserię (wielki podwójny triumf Danielle Chazelle), dla pary aktorów (Emma Stone oraz Ryan Gosling) oraz co całkowicie zrozumiałe, dla muzyki oraz piosenki z filmu.

W Polsce film będzie pokazywany od 20 stycznia.

Emma Stone oraz Ryan Gosling ze Złotymi Globami za "La La Land" / PAP/EPA

Za najlepszy film dramatyczny uznano "Moonlight". Obraz Berry Jenkinsa uznawany jest za największego przegranego - miał sześć nominacji, Złotego Globa zdobył tylko jednego. Krytycy z Hollywood zwracają uwagę na nagrodę dla Violi Davis za film "Fances" - sama nagrodzona wyraźnie wzruszona mówiła później, że "nie na co dzień się zdarza, że tyle pracy włożono w przeniesienie sztuki teatralnej na ekran".

Wyraźne wskazanie na "La La Land" może nam dużo powiedzieć o nominacjach do Oscarów - ich ogłoszenie 24 stycznia, ale głosowane trwać będzie do 13 stycznia i można się spodziewać, że głosujący w trybie "last minute" będą traktowali wyniki Złotych Globów jako drogowskaz.

Niewiele wciąż jednak wiemy, w kontekście Oscarów, o filmie nieanglojęzycznym. Na Globach wygrał obraz "Elle" Paula Verhoevena, który podobnie jak "Powidoki" Wady nie znalazł się nawet na shortliście.Tu widać wyraźnie jak różne gremia wybierają nagrody - Złote Globy wręczane są przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, Oscary - przez Akademię Filmową.

W kategoriach telewizyjnych zwyciężył "Nocny recepcjonista" - serial zdobył trzy statuetki dzięki kreacjom aktorskim: Toma Hiddlestona, Olivii Colman oraz znanego w Polsce z roli Dr House'a - Hugh Laurie. Inne głośne produkcje: "American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona" oraz "The Crown" zdobyły po dwie statuetki.

Galę brawurowo prowadził Jimmy Fallon.

Oto lista zwycięzców

Najlepszy Film Dramatyczny

"Moonlight"

Najlepszy Film Komediowy lub Musical

"La La Land"

Najlepszy Film Animowany

"Zwierzogród"

Najlepszy Film Zagraniczny

"Elle"

Najlepszy Aktor w Filmie Dramatycznym

Casey Affleck - "Manchester by the Sea"

Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym

Isabelle Huppert - "Elle"

Najlepszy aktor w komedii lub musicalu

Ryan Gosling - "La La Land"

Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu

Emma Stone - "La La Land"

Najlepszy aktor drugoplanowy

Aaron Taylor-Johnson - "Zwierzęta nocy"

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Viola Davis - "Fences"

Najlepsza reżyseria

Damien Chazelle - "La La Land"

Najlepszy scenariusz

Damien Chazelle - "La La Land"

Najlepsza muzyka w filmie fabularnym

"La La Land"

Najlepsza piosenka

"City of Stars" - "La La Land"

TELEWIZJA:

Najlepszy serial dramatyczny

"The Crown"

Najlepszy serial komediowy lub musicalowy

"Atlanta"

Najlepszy film telewizyjny lub miniserial

"American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Billy Bob Thornton - "Goliath"

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Claire Foy - "The Crown"

Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu

Donald Glover - "Atlanta"

Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalowym

Tracee Ellis Ross - "Czarno to widzę"

Najlepszy aktorka w miniserialu albo filmie telewizyjnym

Sara Paulson - "American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona"

Najlepszy aktor w miniserialu albo filmie telewizyjnym

Tom Hiddleston - "Nocny recepcjonista"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu, miniserialu albo filmie telewizyjnym

Hugh Laurie - "Nocny recepcjonista"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu, miniserialu albo filmie telewizyjnym

Olivia Colman - "Nocny recepcjonista"