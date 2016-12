"Pokot", film Agnieszki Holland na motywach powieści Olgi Tokarczuk "Prowadź swój płóg przez kości umarłych", będzie miał swoją światową premierę na 67. Berlinale. Produkcja weźmie udział w konkursie głównym. "Pokot" powalczy o Złotego Niedźwiedzia, najważniejszą nagrodę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie.

Główną bohaterką nowego filmu Holland jest mieszkająca w Sudetach emerytowana inżynierka, astrolożka z zamiłowania i wegetarianka, Janina Duszejko. "Pewnej zimowej nocy odnajduje ciało swojego sąsiada kłusownika. Okoliczności śmierci mężczyzny są niezwykle tajemnicze. Jedyne ślady, które znajdowały się wokół jego domu, to ślady saren. Duszejko, widząc niemoc policji, rozpoczyna własne, niekonwencjonalne śledztwo" - zapowiada film dystrybutor, firma Next Film.

Scenariusz do filmu powstał na podstawie głośnej powieści Olgi Tokarczuk "Prowadź swój pług przez kości umarłych", we współpracy reżyserki i autorki. Jak powiedziała Holland, produkcja mogłaby nosić inny tytuł - "To nie jest kraj dla starych kobiet". "Świat, w którym żyjemy, i z pewnością kraj – Polska – w którym dzieje się ta historia, nim nie jest" - podkreśliła.

Jak wyjaśniła, historia "Pokotu" jest mocno osadzona w polskiej rzeczywistości prowincjonalnej - "tu i teraz, 25 lat po upadku komunizmu". "Mieszają się tu gatunki: dramat psychologiczny o skrzywdzonych oraz poniżonych ludziach i zwierzętach, pamflet ekologiczny, pastiszowa, a jednocześnie pełna napięcia opowieść kryminalna, feministyczna wiwisekcja sytuacji starej kobiety walczącej o swój świat wartości we współczesnym polskim społeczeństwie" - powiedziała. "Główna bohaterka jest uczciwa, namiętna, wielkoduszna, mądra, ale i szalona. Pełna buntu i oburzenia. Poprowadzi nas przez krajobraz, gdzie uroda natury miesza się z błotem, korupcją, okrucieństwem, głupotą i krwią" - dodała.

W filmie, którego Polska premiera jest zaplanowana na 24 lutego, zagrali: Agnieszka Mandat (Duszejko) oraz Wiktor Zborowski, Jakub Gierszał, Patricia Volny, Miroslav Krobot, Borys Szyc, Tomasz Kot, Andrzej Grabowski, Katarzyna Herman, Marcin Bosak, Andrzej Konopka, Sebastian Pawlak i Katarzyna Skarżanka.

Film powstał w koprodukcji studiów filmowych z Polski, Niemiec, Czech, Szwecji i Słowacji.

Prócz tego w konkursie znalazło się 13 filmów z m.in. Czech, Danii, Węgier, Libanu, Rumunii, Senegalu, Hiszpanii oraz Stanów Zjednoczonych.

Tegoroczny, 67. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie - Berlinale - odbędzie się w dniach 9-19 lutego 2017 roku. Przewodniczącym jury tegorocznego festiwalu będzie Paul Verhoeven ("Nagi instynkt", "Pamięć absolutna", "Robocop").