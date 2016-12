Bohdan Smoleń był jednym z najbardziej charakterystycznych polskich aktorów. Zaczynał w zespole Pod Budą, ale najbardziej znany był z działalności w kabarecie Tey, do którego dołączył w 1978 roku. Miał bardzo trudną rolę - musiał zastąpić w ekipie Janusza Rewińskiego, ale wywiązał się z niej popisowo, na długo zostając - obok Zenona Laskowika, najbardziej rozpoznawalną postacią kabaretu. Bohdan Smoleń rozśmieszał Polskę m.in. w słynnym programie "S tyłu sklepu" (piwonia oryginalna), kultowy był jego dialog z Laskowikiem, znany jako "Pelagia". W XXI wieku znany był z roli w serialu "Świat według Kiepskich". Na wielkim ekranie pojawił się m.in. w filmie "Pan Kleks w kosmosie", zagrał także w filmach "Kochankowie mojej mamy" oraz "Filip z konopi".

Znany był też z piosenek, z Krzysztofem Krawczykiem nagrał prześmiewcze nagranie "Mężczyzna po czterdziestce". Później współpracował też muzykami disco polo - scenę tę, jak przyznawał w wywiadach traktował jako muzyczne przedłużenie działalności kabaretowej.

Pod koniec lat osiemdziesiątych na dłuższy czas wycofał się z życia publicznego - powodem były dwie tragedie osobiste. W ciągu roku Bohdan Smoleń stracił syna i żonę - oboje popełnili samobójstwo.

W 2007 roku założył "Fundację Stworzenia Pana Smolenia", która zbierała środki na hipoterapię dla dzieci.

Od 2008 roku aktor miał poważne problemy ze zdrowiem - przeszedł wylew, chorował na rozległe zapalenie płuc. Zarówno on, jak i lekarze nie ukrywali, że do poważnych problemów przyczyniły się papierosy: Bohdan Smoleń przyznawał, że w młodości palił nawet kilka paczek papierosów dziennie. Mimo wszystko zachowywał charakterystyczne dla siebie poczucie humoru. Za każdym razem, gdy dziennikarze pytali go jak zdrowie, odpowiadał: "Dziękuję, do dupy". Mimo świadomości choroby i płynących z niej ograniczeń starał się zachowywać pogodę ducha i żartować, nawet ze swego staniu zdrowia.

W 2015 roku, po trzecim wylewie został sparaliżowany. Do ostatniej chwili wspierali go jednak inni artyści i przyjaciele - 29 lutego w Teatrze Kamienica odbył się koncert, podczas którego zbierano środki na rzecz rehabilitacji aktora.

Zmarł dziś rano w Poznaniu - o jego śmierci powiadomiło Centrum Informacji Miejskiej.