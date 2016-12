Siedem nominacji zdobył obraz, który w Polsce zobaczymy dopiero 20 stycznia (aż prosi się zapytać - a czemuż tak późno?). "La La Land" zbiera pochwały i nagrody na całym świecie - mówi się o nim tez jako jednym z faworytów oscarowych. Duże szanse na Złote Globy ma też inny musical - "Boska Florence". Przy okazji, jeśli Maryl Streep wygra (a jest za swa rolę w tym filmie nominowana), to dostanie tę nagrodę po raz... dziewiąty.

Wśród filmów zagranicznych znalazł się wielki faworyt po gali Europejskich Nagród Filmowych we Wrocławiu, czyli obraz "Toni Erdmann", zabrakło natomiast "Powidoków" Andrzeja Wajdy.

Na wręczenie Złotych Globów nie będziemy musieli poczekać długo, bo raptem do 9 stycznia. Gospodarzem gali będzie Jimmy Fallon. Złote Globy to nagroda przyznawana przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, wręczana od 1944 roku. Nie jest tak prestiżowa jak Oscary, ale w powszechnym przekonaniu zdobycie Złotego Globu otwiera drzwi do Oscara (to mit, co wielokrotnie było udowadniane).

Oto nominowane filmy:

Najlepszy Film Dramatyczny"Przełęcz ocalonych"

"Aż do piekła"

"Lion. Droga do domu"

"Manchester by the Sea"

"Moonlight"

Najlepszy Film Komediowy lub Musical "20th Century Women"

"Deadpool"

"Boska Florence"

"La La Land"

"Młodzi przebojowi"

Najlepszy Film Animowany "Kubo i dwie struny"

"Vaiana: Skarb oceanu"

"Nazywam się Cukinia"

"Zwierzogród"

"Sing"

Najlepszy Film Zagraniczny "Divines"

"Elle"

"Neruda"

"Klient"

"Toni Erdmann"

Najlepszy Aktor w Filmie Dramatycznym Casey Affleck - "Manchester by the Sea"

Joel Edgerton - "Loving"

Andrew Garfield - "Przełęcz ocalonych"

Viggo Mortensen - "Captain Fantastic"

Denzel Washington - "Fences"

Najlepsza aktora w filmie dramatycznymAmy Adams - "Nowy początek"

Jessica Chastain - "Miss Sloane"

Isabelle Huppert - "Elle"

Ruth Negga - "Loving"

Natalie Portman - "Jackie"

Najlepszy aktor w komedii lub musicaluJonah Hill - "Rekiny wojny"

Colin Farrell - "Lobster"

Ryan Gosling - "La La Land"

Hugh Grant - "Boska Florence"

Ryan Reynolds - "Deadpool"

Najlepsza aktorka w komedii lub musicaluAnnette Bening - "20th Century Women"

Lily Collins - "Rules Don't Apply"

Hailee Steinfeld - "The Edge of Seventeen"

Emma Stone - "La La Land"

Meryl Streep - "Boska Florence"

Najlepszy aktor drugoplanowy

Mahershala Ali - "Moonlight"

Jeff Bridges - "Aż do piekła"

Simon Helberg - "Boska Florence"

Dev Patel - "Lion. Droga do domu"

Aaron Taylor-Johnson - "Zwierzęta nocy"

Najlepsza aktorka drugoplanowa Viola Davis - "Fences"

Naomie Harris - "Moonlight"

Nicole Kidman - "Lion. Droga do domu"

Octavia Spencer - "Ukryte działania"

Michelle Williams - "Manchester by the Sea"

Najlepsza reżyseriaDamien Chazelle - "La La Land"

Tom Ford - "Zwierzęta nocy"

Mel Gibson - "Przełęcz ocalonych"

Barry Jenkins - "Moonlight"

Kenneth Lonergan - "Manchester by the Sea"

Najlepszy scenariusz "La La Land"

"Zwierzęta nocy"

"Moonlight"

"Manchester by the Sea"

"Aż do piekła"

Najlepsza muzyka w filmie fabularnym "Moonlight"

"La La Land"

"Nowy początek"

"Lion. Droga do domu"

"Ukryte działa"

Najlepsza piosenka"Can't Stop the Feeling" - "Trolle"

"City of Stars" - "La La Land"

"Faith" - "Sing"

"Gold" - "Gold"

"How Far I'll Go" - "Vaiana"

Najlepszy serial dramatyczny "The Crown"

"Gra o tron"

"Stranger Things"

"This Is Us"

"Westworld"

Najlepszy serial komediowy "Atlanta"

"Black-ish"

"Mozart in the Jungle"

"Transparent"

"Figurantka"

Najlepszy film telewizyjny lub miniserial"American Crime"

"Garderobiany"

"Nocny recepcjonista"

"Długa noc"

"American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznymRami Malek - "Mr Robot"

Bob Odenkirk - "Better Call Saul"

Matthew Rhys - "Zawód: Amerykanin"

Liev Schreiber - "Ray Donovan"

Billy Bob Thornton - "Goliath"

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym Caitriona Balfe -"Outlander"

Claire Foy - "The Crown"

Keri Russell - "Zawód: Amerykanin"

Winona Ryder - "Stranger Things"

Evan Rachel Wood - "Westworld"

Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu Anthony Anderson - "Black-ish"

Gael Garcia Bernal - "Mozart in the Jungle"

Donald Glover - "Atlanta"

Nick Nolte - "Graves"

Jeffrey Tambor - "Transparent"

Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicaluRachel Bloom - "Crazy Ex-Girlfriend"

Tracee Ellis Ross - "Czarno to widzę"

Julia Louis-Dreyfus - "Figurantka"

Issa Rae - "Insecure"

Gina Rodriguez - "Jane the Virgin"

Najlepszy aktor w miniserialu albo filmie telewizyjnymRiz Ahmed - "Długa noc"

Bryan Cranston - "Do końca"

Tom Hiddleston - "Nocny recepcjonista"

John Turturro - "Długa noc"

Courtney B. Vance - "American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu, miniserialu albo filmie telewizyjnymSterling K. Brown

Hugh Laurie - "Nocny recepcjonista"

John Lithgow - "The Crown"

Christian Slater - "Mr. Robot"

John Travolta - "American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu, miniserialu albo filmie telewizyjnym Olivia Colman - "Nocny recepcjonista"

Lena Headey - "Gra o tron"

Chrissy Metz - "This Is Us"

Mandy Moore - "This Is Us"

Thandie Newton - "Westworld"