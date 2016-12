- Święto kina to - jak powiedziała Anna Koczarska z sieci Helios - organizowana po raz trzeci ogólnopolska akcja, której celem jest popularyzacja chodzenia do kina. Projekt ma także zwiększyć dostępność do kin. Dlatego w tym celu w sobotę i niedzielę bilety na wszystkie seanse w multipleksach i kinach studyjnych, które biorą udział w akcji, będą kosztowały tylko 12 złotych - dodała. Jak podkreśliła, widzowie będą mogli oglądać zarówno polskie produkcje - m.in. te nagrodzone na ostatnim Festiwalu Filmowym w Gdyni (m.in. "Wołyń" i "Ostatnia rodzina") - jak i filmy amerykańskie.

- Kina biorące udział w akcji zachowały w swoim repertuarze planowane premiery, ale w każdym z nich pojawią się znane już polskie tytuły. Myślę, że to jest też szansa dla spóźnialskich, którzy nie widzieli najlepszych polskich filmów z ostatnich miesięcy. W ten weekend tytuły pojawią się na ekranach ponownie - dodała.

Akcję promują Agnieszka Więdłocha i Maciej Zakościelny. Na wybranych seansach będzie można spotkać także innych przedstawicieli "filmowego świata". Zachęcać do oglądania będą: Sebastian Fabijański i Andrzej Grabowski ("Pitbull"), Jakub Kamieński i Mirosław Haniszewski ("Jestem mordercą") oraz Julia Kijowska ("Sługi Boże").

W najbliższy weekend w kinach premierowo zobaczymy m.in. "Firmową gwiazdkę" - amerykańską komedię o firmowej imprezie świątecznej, która wymyka się spod kontroli; horror "The Possession Experiment" o miłośniku horrorów, który postanawia przeprowadzić eksperyment z opętaniem; "Z innego świata" - melodramat z Marion Cotillard, laureatką Oscara za rolę Edith Piatf w filmie "Niczego nie żałuję" oraz "Gimme Danger" - dokument Jima Jarmuscha o zespole Iggym Popie i jego zespole The Stooges. "Przygody Finna", holenderski film adresowany do najnowszych widzów, to historia samotnie wychowującego syna stolarza, który ukojenie próbuje znaleźć w religijnej symbolice i muzyce.

Od piątku w kinach można oglądać także "Fale", fabularny dramat społeczny Grzegorza Zaricznego, w którym główne role zagrały aktorki amatorki. "Kolekcja sukienek" opowie o dziewięciorgu bohaterów - jednym mężczyźnie i ośmiu kobietach w różnym wieku (w rolach m.in. Ewa Szykulska, Katarzyna Bujakiewicz, Adrianna Biedrzyńska i Dorota Stalińska), a "Ikona" (reż. Wojciech Kasperski) przedstawi dokumentalny portret pacjentek prowincjonalnego szpitala psychiatrycznego na Syberii.

W Święcie Kina weźmie udział kilkaset kin w ponad stu polskich miastach. W każdym z kin wielosalowych w jednej z sal będą pokazywane tylko filmy polskiej produkcji. W kinach studyjnych będzie to minimalnie jeden seans rodzimej produkcji dziennie. Bilety w promocyjnej cenie będzie można kupić w sobotę i niedzielę, będzie obowiązywała jedynie dopłata za okulary przy seansach 3D.

W zeszłorocznej edycji uczestniczyło 207 kin. W drugim Święcie Kina wzięło udział ponad 270 tys. widzów.

Wydarzenie jest współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Projekt jest realizowany dzięki współpracy kin z całej polski: sieci Helios, Cinema 3D i Multikino oraz kin niezależnych, w tym zrzeszonych w Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.