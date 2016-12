Kac Office

Od pierwszej minuty wiadomym jest, że zakaz robienia imprez w firmie nie przejdzie. A przecież im bardziej coś jest zakazane, tym bardziej smakuje. Gdyby ktoś nie wiedział, że to będzie totalna katastrofa, niech go przekona wizyta renifera w windzie. Nie jest to humor najwyższych lotów, ale jeśli nie zaśmiejecie się choć raz, to znak, że być może jesteście już na innym świecie.

Firmowa Gwiazdka; USA 2016; komedia; 1 godzina 45 minut; reżyseria: Josh Gordon; w rolach głównych: Jason Bateman, Olivia Munn

Jim tak kocha Iggyego

Oddajmy głos Wojtkowi Przylipiakowi, który tak opisał film w recenzji: "W swoim filmie Jarmusch oddaje głos niemal wyłącznie muzykom zespołu. Oprócz nich na ekranie pojawiają się jedynie menedżer zespołu oraz siostra Rona i Scotta Ashetonów. Dzięki temu powstał portret niezwykle intymny, pozbawiony niepotrzebnych opowieści o narkotykowych ekscesach, za to ze sporą dawką humoru"

Gimme Danger; USA 2016; dokumentalny; 1 godzina 48 minut; reżyseria: Jim Jarmusch

Poeta kontra barbarzyństwo

Łukasz Maciejewski zachęca do zobaczenia "Ikony": Najłatwiej byłoby o skandal, rutynową interwencję, ale takie filmy widzieliśmy już wiele razy, tego rodzaju reportażami karmią się cyniczne programy telewizyjne. Kasperski jest inny, jest czuły. To poeta zderzony z barbarzyństwem świata

Ikona; Polska 2016; dokumentalny; 51 minut; reżyseria: Wojciech Kasperski

W czasie dreszczy dzieci się nudzą

Co trzeba zrobić, jeśli chce się odprawić egzorcyzmy, a chwilowo nie ma obok nas nikogo opętanego? Trzeba kogoś opętać. Tak, właśnie tak - tylko po to, by odprawić na nim egzorcyzmy. Bo przecież nie od dziś wiemy wszyscy, że w czasie dreszczy dzieci się nudzą.

The Possession Experiment; USA 2016; horror; 1 godzina 24 minuty; reżyseria: Scott B. Hansen; w rolach głównych: Chris Minor, Jake Brinn

Marion, czy ty mnie jeszcze kochasz?

Kiedy kobieta wyjeżdża gdzieś, w obce rejony, w filmie to wiadomym jest, ze pozna mężczyznę, który rozpali w niej ogień, a potem cierpieć będzie, bo nie każdy żar da się szybko wygasić. Film - wbrew delikatnemu sarkazmowi w opisie - jest dobrym melodramatem. Dla jednych będzie to wada, dla innych zaleta.

Z innego świata; Francja 2016; melodramat; 2 godziny; reżyseria: Nicole Garcia; w rolach głównych: Marion Cotillard, Louis Garrel

Kim jest ta dziewczyna?

Piotr Czerkawski zauważa w recenzji, że bracia Dardenne wracają do korzeni i – tak jak choćby w debiutanckiej "Obietnicy" – zwracają uwagę na bariery istniejące między rdzennymi mieszkańcami Zachodu a żyjącymi w ich cieniu imigrantami.

Nieznajoma dziewczyna; Belgia/Francja 2016; dramat; 1 godzina 46 minut; reżyseria: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne; w rolach głównych: Adele Haenel, Olivier Bonnaud

Przełamując fale

Trzeba żyć w małym miasteczku, by zrozumieć, jak ciężko się z tego świata wyrwać. Grzegorz Zariczny opowiada historię dziewczyn, które postanawiają zostać fryzjerkami. Za pozornym banałem kryją się dylematy i problemy, jakich nie można życzyć nikomu. Mocne i w pewien przewrotny sposób krzepiące.

Fale; Polska 2016; dramat; 1 godzina 18 minut; reżyseria: Grzegorz Zariczny; w rolach głównych: Anna Kęsek, Katarzyna Kopeć

Kolekcja kreacji

Lista aktorek, które tu zagrały już powinna być rekomendacją. W filmie zobaczyć możemy: Ewę Szykulską, Marzenę Trybałę, Katarzynę Bujakiewicz, Adriannę Biedrzyńską, Dorotę Stalińską oraz Zbigniewa Zamachowskiego, który w tej kolekcji nie jest kwiatkiem do kożucha.

Kolekcja sukienek; Polska 2015; dramat; 1 godzina 24 minuty; reżyseria: Marzena Więcek;