Film na Wyspach zrobił prawdziwą furorę. Mimo, że był wyświetlany w 104 miejscach (normą jest około 400-500) rozbił bank i wszedł do pierwszej piątki najpopularniejszych filmów weekendu w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Oto jak ostatecznie wyglądały przychody czołowych filmów.

1. Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć (4,494 mln funtów)

2. Vaiana: Skarb oceanu (2,214 mln funtów)

3. Sully (1,786 mln funtów)

4. Sprzemierzeni (0,672 mln funtów)

5. Pitbull: Niebezpieczne kobiety (0,456 mln funtów)

The Guardian, w cotygodniowym omówieniu wyników pisze o "polskiej niespodziance" i zauważa, że większość brytyjskich kinomaniaków na pewno nie słyszała o Pitbullu. Pisząc o filmie bez ogródek The Guardian komentuje, że to film przeznaczony dla polskiej społeczności, ale uważa, że wynik otwarcia jest tak zaskakująco duży, że "Pitbull: Niebezpieczne kobiety" mogą być najpopularniejszym nieanglojęzycznym filmem roku z wynikiem na poziomie nawet 1,7 mln funtów.

Warto przypomnieć, że poprzednia część "Pitbull. Nowe porządki" była wyświetlana na Wyspach i zarobiła 550 tysięcy funtów.

Branżowy Screen Daily pisze natomiast o innym sukcesie. Zauważa, że film Patryka Vegi miał drugi wynik jeśli chodzi o przychody na jedną kopie filmu. Sale kinowe pękały bowiem w szwach.