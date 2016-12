To będzie pierwszy raz, kiedy niemal 50letnia gwiazda telewizji będzie prowadzącym galę. W Stanach jest jednym z najpopularniejszych osobowości telewizyjnych, znanym przede wszystkim z jego autorskiego show w ABC - "Jimmy Kimmel Live!".

Kimmel ma spore doświadczenie - jak podała Akademia w oficjalnym komunikacie, doceniono go m.in. za fantastyczne prowadzenie gali Emmy. Prowadzi też specjalne show po rozdaniu statuetek, które nazywa się After The Oscars.

Możemy być pewni, ze nudno nie będzie. Kimmel znany jest bowiem z mocno kontrowersyjnego poczucia humoru.