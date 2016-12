Leci z nami pilot

Duet Clint Eastwood - Tom Hanks powinien być gwarancją dobrego filmu. Czy tak jest? W Polsce ogląda się film Eastwooda chwilami dość niewygodnie: cień katastrofy lotniczej nieustannie wisi nad naszymi głowami, fachowe nazewnictwo zapadło nam w pamięć, podobnie jak wydawane przez system TAWS komendy "Pull up" czy "Terrain ahead" - zauważa Jakub Demiańczuk w swej recenzji. I choć pisze, że to nie jest rola na miarę Oscara, na Hanksa zawsze dobrze się patrzy.

Galeria Przejdź do galerii » "Sully" - film z Tomem Hanksem o słynnym wodowaniu na rzece Hudson od 2 grudnia w kinach [GALERIA] "Sully" film Clinta Eastwooda z Tomem Hanksem w roli głównej słynne wodowanie traktuje jako punkt wyjścia. Bo (moglibyśmy powiedzieć - skąd my to znamy) wydarzenie to sprawiło, że pilota, który uratował wiele ludzkich istnień nie wszyscy traktowali jako bohatera. Zobacz galerię zdjęć z filmu, który do kin wkracza 2 grudnia 2016 roku.

Sully; biograficzny/dramat; USA 2016; 1 godzina 36 minut; reżyseria: Clint Eastwood; w rolach głównych: Tom Hanks, Aaron Eckhart

Pytania znów aktualne

Fraza zaczerpnięta z kult-owej piosenki narzuca narrację. Znani muzycy mówi, jak Jarocin zmienił ich życie, ale i zmienił Polskę. I choć w momencie, kiedy Leszek Gnoiński tworzył film aktualny kontekst nie był tak wyraźny, pytanie z tytułu będzie brzmieć po wyjściu z kina. Aha, mylą się ci, którzy myślą, że to film tylko o muzyce. To przede wszytskim film o wciąż świeżej historii Polski.

Jarocin, po co wolność; dokumentalny; Polska 2016; 1 godzina 49 minut; reżyseria: Leszek Gnoiński

Krew jak śnieg

W mediach społecznościowych na takie zjawiska ukuto stwierdzenie: haters gonna hate, likers gonna like. Wartości artystyczne dla fanów nie będą istotne, innych od filmu odrzucą. Choć w klasie horroru to nie jest taki znów film najgorszy.

Underworld: Wojny krwi; horror; USA 2016; 1 godzina 31 minut; reżyseria: Anna Forester, w rolach głównych: Kate Backinsale, Theo James

Wodzu, idź po zbroję

Każdy chłopiec chce przeżyć taką historię. Nagle dowiaduje się, że gdzieś tam czeka na niego legendarna zbroja - tylko on może ją odnaleźć. A wokół duchy, przygody i wszystko to, co chłopcy kochają najbardziej. Do rodzinnego wyjścia do kina jak znalazł.

Kubo i dwie struny; animacja, dla dzieci; USA 2016; 1 godzina 41 minut; reżyseria: Travis Knight;

Gdzie jest mój dom?

Opowieść dla całej rodziny, wzruszająca umacniająca więzi. Młody chłopiec gubi się na wielkim subkontynencie indyjskim. Po latach, już jako dorosły facet postanawia odnaleźć swój dom, korzystając z najnowszych zdobyczy techniki. Znane twarze, ładna historia - ten obraz powróci do nas po latach jako świąteczny hit telewizji.

Lion. Droga do domu; dramat; Australia/USA/Wielka Brytania 2016; 2 godziny 9 minut; reżyseria: Garth Davis; w rolach głównych: Dev Patel, Rooney Mara

Nie udawaj, bądź mym facetem

Film gościł już poza granicami w kinach, do Polski dociera z opóźnieniem, ale nie zmienia to faktu, że i tak warto go zobaczyć. Facet z Andaluzji musi zostać Baskiem, a do tego im lepszy będzie, tym większe ma szanse, by zdobyć serce. Dużo pomyłek, gagów i autentycznie zabawnych dialogów. Znów rodzinnie warto pójść.

Hiszpański temperament; komedia; Hiszpania 2014; 1 godzina 38 minut; reżyseria: Emilio Martinez Lazaro; w rolach głównych: Clara Lago, Dani Rovira

Przyszłość jest jasna, załóżmy fotochromy

Technologia jest bardziej uzależniająca od papierosów. Nie czujemy tego, ale każdego dnia wszystkie przedmioty, których używamy, coraz mocniej przywiązują nas do siebie. Są tak zaprojektowane, by ułatwić nam życie, byśmy nie mogli wyobrazić sobie bez nich życia. - mówi Benjamin Dickinson, reżyser i aktor w jednym. Warto popatrzeć na siebie przez pryzmat takiego filmu, choć nie jest to najłatwiejsza lektura.

Creative Control; koemdia; USA 2015; 1 godzina 37 minut; reżyseria: Benjamin Dickinson; w rolach głównych: Benjamin Dickinson; Nora Zehetner

Korea atakuje

O tym, że kino z Azji inspiruje i potem w postaci remake'ów powraca do nas w postaci hollywoodzkich blockbusterów, przekonaliśmy się już nie raz. Nie można wykluczyć, że tak samo powróci do nas "Lament". Tym bardziej, że takie tajemnice kocha cały świat - w małej wiosce pojawia się nowa, nieznana choroba. Na tropie policjant, a my z każdą minutą coraz mocniej trzymamy się fotela. "Lament" wciąga - uważajcie.

Lament; thriller; Korea Południowa 2016; 2 godziny 36 minut; reżyseria: Na Hong-jin

Niezły młyn

Tytuł filmu nie skierowuje nas do wesołego miasteczka, lecz na wieś. Kiedyś w niemal każdej był młyn, a niemal każdy skrywa tajemnicę. Na przykład taką, że stanowi on wrota do piekieł. Dla miłośników gatunku.

Diabelski młyn; horror; Holandia 2016; reżyseria: Nick Jongerius; w rolach głównych: Patrick Baladi, Ben Batt

Życie jest cytatem

Jak mawiał sam Paulo Coelho: Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód. Ten film to ukłon w stronę miłośników autora Alchemika. I tak jak tej powieści - każdy musi tu skarb odkryć sam dla siebie.

Paulo Coelho. Niesamowita historia; biograficzny; Brazylia/Hiszpania 2014; reżyseria: Daniel Augusto; w rolach głównych: Julio Andrade; Ravel Andrade