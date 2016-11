Komunikat podał dziś wieczorem oficjalny profil filmu na Facebooku

Kochani, według stanu na dzień dzisiejszy z dumą informujemy, że liczba widzów, która obejrzała "Ostatnią Rodzinę" w polskich kinach, przekroczyła pół miliona i wynosi dokładnie 500.302 (ta liczba wciąż jeszcze wzrośnie).

Dziękujemy serdecznie za ten wynik, gdyż jest to ważny dowód na to, że autorski i niełatwy w odbiorze film również może zebrać w Polsce znaczącą widownię.

Film wkroczył kin 30 września. Został uznany za najlepszy obraz na festiwalu w Gdyni, łącznie zdobył już ponad 22 nagrody. Na festiwalu polskich filmów fabularnych nagrodzono Aleksandrę Konieczną oraz Andrzeja Seweryna, o którym reżyser mówił w rozmowie z dziennik.pl tak:

Andrzej Seweryn razem ze mną powtórnie zadebiutował. I to jest super! Dla człowieka będącego w takim momencie swojego życia to wspaniała okazja, by zmierzyć się z czymś, z czym wcześniej mierzyć się nie miał okazji. Oczywiście do tego trzeba mieć jaja, a Andrzej Seweryn je ma. Dałem mu tę możliwość, co sam przyznał, dlatego śmiem o tym mówić. On ma w swoim dorobku kanon polskiego kina i historii naszego teatru. Ale chyba najgorzej jest być na emeryturze.