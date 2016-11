Laureat głównej nagrody nie mógł odebrać jej osobiście, gdyż pracuje już nad kolejnym filmem we Włoszech. Do uczestników gali zamknięcia festiwalu przemówił w nagranym na tę okazję video.

- Chciałbym być teraz z wami, ale niestety wezwały mnie już obowiązki zawodowe. Otrzymanie Złotej Żaby jest dla mnie niesamowitym doświadczeniem. Od dawna traktuję festiwal Camerimage, jako najważniejszy na świecie. Wspiera on filmowców, a przede wszystkim autorów zdjęć. Praca nad wyróżnionym filmem kosztowała mnie wiele potu, łez i wyrzeczeń - powiedział Fraser.

Na telebimie operator Greig Fraser, laureat Złotej Żaby za zdjęcia do filmu "Lion. Droga do domu" podczas uroczystej gali zamknięcia 24. Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage w bydgoskiej Operze Nova / Polska Agencja Prasowa / Tytus mijewski

Srebrną Żabę w konkursie głównym otrzymał Bradford Young za zdjęcia do filmu "Nowy początek".. - Nigdy w życiu nie wyobrażałem sobie, że mogę tu przyjechać. To cud. Spotkałem się tu z wieloma mistrzami kina i sztuki operatorskiej, którzy odcisnęli na mnie wielkie piętno - mówił Bradford Young.

Brązową Żabę otrzymał Anthony Dod Mantle za zdjęcia do filmu "Snowden" w reżyserii Olivera Stone’a.

W konkursie filmów polskich zwyciężył film "Ostatnia rodzina" w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego, do którego zdjęcia wykonał Kacper Fertacz, a wśród etiud studenckich Złotą Kijankę otrzymała Rachel Liew za zdjęcia do filmu "Han".

Srebrną Kijanką uhonorowano Martynę Jakimowską, autorkę zdjęć i reżysera (wspólnie z Karolem Lindholmem) filmu "Lato", a Brązową Kijankę otrzymał Arend Krause za zdjęcia do filmu "Yahrzeit" w reżyserii Thomasa Eggela.

Grand Prix w konkursie filmów pełnometrażowych, czyli Złotą Żabę, przyznano filmowi "Tempestad" ze zdjęciami Ernesto Pardo i w reżyserii Tatiany Huezo, a w sekcji dokumentów fabularyzowanych na Złotą Żabę zasłużył film "Notes on Blindness" w reżyserii Petera Middletona i Jamesa Spinneya, do którego zdjęcia wykonał Gerry Floyd.

W konkursie krótkometrażowych filmów dokumentalnych Złotą Żabę otrzymał obraz "I’m Not From Here" ze zdjęciami Pablo Valdesa. Specjalne wyróżnienie w tej kategorii przyznano filmowi "The Sniper of Kobani" ze zdjęciami Niny Badoux, który wyreżyserował Reber Dosky.

Konkurs debiutów reżyserskich pod patronatem Stowarzyszenia Filmowców Polskich wygrał film "Alojzy" w reżyserii Tobiasa Nölle, a w konkursie debiutów operatorskich zwyciężył film "My Angel" ze zdjęciami Juliette Van Dormael.

Nagrodę w konkursie wideoklipów otrzymał klip do utworu Massive Attack "Voodoo In My Blood" (ft. Young Fathers) w reżyserii Ringana Ledwidge i ze zdjęciami Franza Lustiga. Za najlepsze zdjęcie w videoklipie nagrodę otrzymał Martin Ruhe, który wykonał je do teledysku "Highschool Never Ends" Mykki Blanco (ft. Woodkid).

W konkursie pilotów telewizyjnych zwyciężył obraz "Długa noc: Plaża" w reżyserii Stevena Zailliana i ze zdjęciami Roberta Elswita, a w konkursie spotów reklamowych "Fundusze Europejskie w kadrze" nagrodę główną otrzymał Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz dom produkcyjny FlyFilm za spot "Nauka i Biznes – związek idealny".

W trakcie gali zakończenia festiwalu nagrodę za całokształt twórczości otrzymał Michael Chapman, autor zdjęć do takich filmów jak m. in. "Taksówkarz", "Wściekły byk", "Straceni chłopcy" czy "Kosmiczny mecz". "Mam przesłanie do młodszych kolegów: wyobraźcie sobie operę bez muzyki. Ona nie ma sensu. Tak samo kino nie ma sensu bez obrazu. Operatorzy zdjęć – myślcie o sobie, jak o kompozytorach kina" - taki apel skierował do zgromadzonych twórców amerykański operator filmowy.

Podczas uroczystości nagrody specjalne otrzymali również: Atom Egoyan i Paul Sarossy (duet reżyser filmowy-operator), Jay Rosenblatt za osiągnięcia w dziedzinie filmu dokumentalnego, Dennis Gassner, autor scenografii m.in. do filmu "Truman Show", reżyser Michael Apted za całokształt twórczości.

Wcześniej – podczas gali otwarcia festiwalu – nagrody specjalne otrzymali Jessica Lange, która w swoim dorobku posiada m.in. dwa Oscary i pięć Złotych Globów oraz Robert Lantos, producent filmowy nagrodzony za szczególną wrażliwość wizualną.