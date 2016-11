Ten film skazany był na sukces. Miał wejść do kin w 2017 roku, reżyserami są Wiesław Saniewski oraz Denis Delić, a w obsadzie filmu są same gwiazdy: Piotr Adamczyk, Maciej Zakościelny, Antoni Królikowski, Jan Wieczorkowski, a jego produkcją zajęła się doświadczona forma Film Media, mająca na koncie takie filmy jak "Tajemnica Westerplatte", "Wojna Polsko-Ruska", "Kac Wawa", czy "Ja Wam pokaże".

Dziś dowiedzieliśmy się, że obraz został bez dystrybutora. Poniżej pełne oświadczenie firmy Kino Świat. W firmie Film Media nie udzielono nam dziś żadnej informacji w tej sprawie.

Oficjalne stanowisko Kino Świat w sprawie odstąpienia od Umowy Dystrybucyjnej

W związku z rażącym naruszeniem przez Film Media S.A. zasad produkcji filmu "Dywizjon 303" oraz złamaniem postanowień Umowy Dystrybucyjnej Kino Świat odstępuje od Umowy Dystrybucyjnej oraz od Umowy Licencyjnej zawartej pomiędzy Kino Świat a Film Media S.A. z dn. 16 października 2015 roku.

Naruszenia dotyczące produkcji filmu zostały wskazane w piśmie z dnia 9 września 2016 roku, w którym Kino Świat sygnalizowało pretensje co do autorstwa scenariusza – "Dywizjon 303" aktualnie realizowany jest w oparciu o scenariusz twórców innych niż twórcy wskazani w wyżej wymienionej Umowie Dystrybucyjnej.

Naruszenia dotyczące produkcji filmu zostały również potwierdzone przez jego reżysera pana Wiesława Saniewskiego w piśmie z dnia 27 września 2016 roku, a niezgodność realizowanego filmu ze scenariuszem i prawdą historyczną potwierdziło Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Z powodu braku jakiejkolwiek reakcji na wystosowane przez Kino Świat do Film Media S.A. pismo z dnia 9 września 2016 roku, w szczególności wobec niedoprowadzenia przez Film Media S.A. produkcji filmu do stanu zgodnego z prawem, Kino Świat korzysta z jednostronnego ustawowego prawa do odstąpienia od umowy dystrybucyjnej.

Z poważaniem

Zarząd Kino Świat Sp. z o.o.