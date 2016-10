To ogromne wyróżnienie. Jestem bardzo szczęśliwa i poruszona. Kłaniam się nisko moim dziadkom, którzy z zaufaniem, odwagą i otwartością podzielili się ze mną swoją historią. Dziękuję ekipie oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania filmu. To jest nasz wspólny sukces – mówiła po ogłoszeniu shortlisty Zofia Kowalewska.

"Więzi" to opowieść o Barbarze i Zdzisławie - małżeństwie z 45-letnim stażem. Osiem lat temu Zdzisław zostawił Barbarę i zamieszkał z kochanką. Zdecydował się jednak wrócić do żony. Powrót do wspólnego życia w jednym mieszkaniu okazuje się jednak dla małżeństwa trudny.

21-letnia dziś Kowalewska pracę nad swoim debiutanckim dokumentem rozpoczęła jeszcze w klasie maturalnej.

Film pokazywano już na ośmiu festiwalach, a z trzech wyjechał z nagrodami jury. W czerwcu podczas 56. Krakowskiego Festiwalu Filmowego dokument nagrodzono Srebrnym Smokiem. Jury uznało go za ciepłą i pełną humoru, wzruszającą i precyzyjnie zrealizowaną refleksję na temat miłości, przywiązania i przebaczenia.

"Więzi" nagrodzono także Jantarem za najlepszy krótkometrażowy dokument podczas 35. Festiwalu "Młodzi i Film" w Koszalinie, a z Wrocławia wyjechał z trzecią nagrodą w Konkursie Polskim podczas 16. MFF T-Mobile Nowe Horyzonty. Obraz doceniła też publiczność Opolskich Lam oraz festiwalu "Okiem Młodych" w Świdnicy.

Autorką zdjęć do "Więzi" jest Weronika Bilska, za dźwięk odpowiadał Krzysztof Ridan. Film zmontował Jerzy Zawadzki, a producentem wykonawczym i koproducentem dokumentu jest Katarzyna Zariczny Produkcja Filmowa.

Nominacje do Oscarów zostaną ogłoszone 24 stycznia 2017 r. Oprócz "Więzi" na shortliście znalazło się 9 innych dokumentów, a szansę na to miało 61 filmów.

W ubiegłym roku na shortliście znalazł się dokument "Punkt wyjścia" Michała Szcześniaka, również wyprodukowany przez Studio Munka-SFP.